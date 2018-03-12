بدء سماع الشهود فى محاكمة 170 متهما بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"







كتب أحمد إسماعيل

بدأت، منذ قليل، محكمة شرق القاهرة العسكرية، المنعقدة بمعهد أمناء الشرطة، اليوم الاثنين، الاستماع لأقوال الشهود فى محاكمة 170 متهما بينهم 116 متهم محبوس ومخلى سبيل 3 منهم و51 آخرين هاربين فى القضية رقم 247 لسنة 2016، المعروفة بـ"تصوير قاعدة بلبيس الجوية"، وفى لفتة إنسانية سمحت المحكمة بدخول أهالى المتهمين لحضور الجلسة.

وشملت وقائع القضية ارتكاب المتهمين جريمة قتل نائب مأمور قسم شرطة فيصل بالسويس، ووضع عبوة متفجرة بجوار سينما ريسانس بالسويس، واستهداف سيارات الجيش بطريق مصر - إيران، واستهداف خط الغاز بشركة السويس للبترول، وقتل جنود القوات المسلحة بخدمة تأمين أسوان - بدر السويس، واستهداف إحدى السفن بالقناة، ورصد إدارة شرطة النجدة ببنها، ورصد كلية الشرطة بالعباسية، ورصد كتيبة 101 بشمال سيناء، وسرقة مكتب بريد بهتيم، ورصد النقط الأمنية بطريق ترعة الإسماعيلية، ورصد بعض أفراد قوة مركز أبشواى بالفيوم، وحرق سيارة ضابط بأطفيح، وحرق برج إحدى شركات الاتصالات بقرية قرنى بأطفيح، وحرق برج للشركة بعرب الأشرفية بأطفيح، وسرقة إحدى سيارات شركة أمينكو، وشركة مكتب بريد الألف مسكن، ورصد جراج مترو الأنفاق بشبرا.