بدء سماع الشهود فى محاكمة ضابط مكافحة المخدرات المتهم بالرشوة

بدء سماع الشهود فى محاكمة ضابط مكافحة المخدرات المتهم بالرشوةالإثنين، 12 مارس 2018 06:59 م
المحكمة تستمع للشهود
كتب أحمد حسنى
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بدأت الدائرة 26 بمحكمة جنايات القاهرة، المنعقدة بالتجمع الخامس، منذ قليل، برئاسة المستشار مدبولى كساب، فى سماع الشهود بمحاكمة ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات متهم بالحصول على مليون و200 ألف جنيه رشوة مقابل الإفراج عن شحنات من المواد المخدرة المتحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية بغرفة المداولة.
ويواجه الضابط "عماد الدين .ع" 53 عامًا تهمة تقاضى رشوة مقابل أداء عمل من أعمال ينتهى بالإفراج عن شحنات مواد مخدرة متحفظ عليها من قبل النيابة العامة تقدر قيمتها بمئات الملايين من الجنيهات، لصالح شركة تصنيع أدوية.
وتضم قائمة المتهمين، فى القضية رقم 529 حصر أمن الدولة العليا لسنة 2017 ، والمقيدة برقم 54 جنايات أمن الدولة العليا لسنة 2017 ، إضافة إلى "عماد الدين .ع" – 53 سنة – ضابط طبيب بالإدارة العامة لمكافحة المخدرات ، كلا من "موفق ع" – 64 سنة – مالك ورئيس مجلس إدارة شركة للصناعات الدوائية والكيماوية، و"محمد .س" – 39 سنة – مدير مالى وشريك بذات الشركة.
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