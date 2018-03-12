"امرأة منتجة رائدة أعمال" مبادرة لقومى المرأة بمكتبة مصر العامة فى دمياط







دمياط معتز الشربينى

زار الدكتور إسماعيل عبد الحميد طه محافظ دمياط اليوم، مكتبة مصر العامة، لحضور ختام فعاليات مبادرة "امرأة منتجة رائدة أعمال"، والتى يتبناها المجلس القومى للمرأة بدمياط برئاسة كريمة البدرى، حيث تفقد المحافظ المعروضات من منتجات السيدات المشاركات وتقدم المحافظ بالشكر، خلال كلمته التى ألقاها، للرئيس الفتاح السيسى رئيس الجمهورية على رعايته واهتمامه بالمرأة وجعل عام ٢٠١٧ عاما للمرأة لدورها الرئيسى فى تنمية المجتمع ووجه الشكر للدكتورة مايا مرسى رئيس المجلس القومى للمرأة على الجهد المبذول الذى يقدمه المجلس فى خدمة المرأة وإشراكها فى جميع المجالات.

كما تقدم المحافظ بجزيل الشكر والتقدير السيدة كريمة البدرى رئيس المجلس القومى للمرأة بدمياط وجميع العاملين بالمجلس على الجهد الرائع والحرص الشديد على تقديم الدعم والرعاية للمرأة الدمياطية فى جميع المجالات.

وأوضح المحافظ أنه على أتم استعداد لدعم جميع المبادرات التى يقوم بها المجلس بالمحافظة، كما دعا المحافظ جميع السيدات المشاركات بتبنى المبادرة التى أطلقها "انزل شارك.. دى بلدك" للتوعية بأهمية مشاركة المرأة فى الانتخابات الرئاسية المقبلة باعتبارها نصف المجتمع ولكونها مسئولية وطنية قومية حقيقية.

وأكدت كريمة البدرى فى كلمتها أن عجلة التنمية لن تسير بدون دفع المرأة لها، وأضافت أن المجلس عقد عددا من المبادرات وطرح العديد من الأفكار لرعاية السيدات، كما أضافت أن المجلس بصدد توفير 1000 استمارة أمان والتى تهدف إلى توفير حماية تأمينية للعمالة الموسمية والمؤقتة والمرأة المعيلة بما يضمن استقرار أسرهم فى حالة الوفاة.