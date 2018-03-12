اليوم.. وزير النقل يشارك فى مؤتمر السكك الحديدية بالشرق الأوسط بدبى

اليوم.. وزير النقل يشارك فى مؤتمر السكك الحديدية بالشرق الأوسط بدبىالإثنين، 12 مارس 2018 01:00 ص
الدكتور هشام عرفات وزير النقل
كتب رضا حبيشى
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يشارك اليوم الإثنين الدكتور هشام عرفات وزير النقل فى فعاليات مؤتمر السكك الحديدية بالمقام فى دبى بدورتها الثانية عشر على رأس وفد من قيادات وزارة النقل وقطاعاتها برفقة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس.
ويستضيف مركز دبى التجارى العالمى على مدار يومى 12 و 13 مارس فعاليات الدورة الثانية عشرة للمؤتمر المقام تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة الإماراتية.
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