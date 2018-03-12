video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 05:03 ص
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

اليوم.. وزير النقل يشارك فى مؤتمر السكك الحديدية بالشرق الأوسط بدبى

الإثنين، 12 مارس 2018 01:00 ص
اليوم.. وزير النقل يشارك فى مؤتمر السكك الحديدية بالشرق الأوسط بدبى الدكتور هشام عرفات وزير النقل





كتب رضا حبيشى
إضافة تعليق

يشارك اليوم الإثنين الدكتور هشام عرفات وزير النقل فى فعاليات مؤتمر السكك الحديدية بالمقام فى دبى بدورتها الثانية عشر على رأس وفد من قيادات وزارة النقل وقطاعاتها برفقة الفريق مهاب مميش رئيس هيئة قناة السويس. 

ويستضيف مركز دبى التجارى العالمى على مدار يومى 12 و 13 مارس فعاليات الدورة الثانية عشرة للمؤتمر المقام تحت رعاية الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء ووزير شؤون الرئاسة الإماراتية.
 
 

إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

السكة الحديد: انتظام حركة قطارات خط الإسماعيلية - السويس ولا صحة لحريق ديزل

السكة الحديد تعتذر لتأخر بعض القطارات على خط القاهرة - الإسكندرية

اليوم.. مؤتمر صحفى لإعلان النتائج الرسمية لانتخابات نقابة المهندسين

دبى

السكة الحديد

وزير النقل




لا تفوتك
الحاجة فتحية المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: تبرعت حتى لا نقترض ويتحمل أبناؤنا الأعباء

الحاجة فتحية المتبرعة بذهبها لتحيا مصر: تبرعت حتى لا نقترض ويتحمل أبناؤنا الأعباء

صور أبطال الجيش يواصلون اصطياد الإرهابيين بسيناء.. ومقتل 16 تكفيريا

صور أبطال الجيش يواصلون اصطياد الإرهابيين بسيناء.. ومقتل 16 تكفيريا

رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات

رئاسة الجمهورية "تفضح النصابين".. سيدة تدّعى شغل منصب مندوبة باسم المؤسسة لتحقيق امتيازات.. السفير بسام راضى: داليا التهامى لا تنتمى للرئاسة ولدينا قنوات رسمية للتواصل.. المتحدث يؤكد: الرئيس حذر من الاستثناءات

بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين

بدء الصمت الانتخابى للمصريين فى الخارج وحظر الدعاية الأربعاء.. الهيئة الوطنية تربط 180 تابلت بشبكتها لمتابعة التصويت بدول العالم.. وتنتهى من توزيع الناخبين.. وترسل بطاقة الاقتراع للبعثات الدبلوماسية خلال يومين

شاهد.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى أوروبا

شاهد.. محمد صلاح ثالث أكثر اللاعبين تسجيلاً للأهداف فى أوروبا

أبو تريكة يكشف ميزة محمد الننى بعد تألقه أمام واتفورد

أبو تريكة يكشف ميزة محمد الننى بعد تألقه أمام واتفورد

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة