اليوم محافظة سوهاج تستقبل جثمان شهيد الواجب بالعملية الشاملة سيناء 2018

اليوم محافظة سوهاج تستقبل جثمان شهيد الواجب بالعملية الشاملة سيناء 2018الإثنين، 12 مارس 2018 01:57 ص
أحد شهداء القوات المسلحة ـ صورة أرشيفية
سوهاج محمود مقبول
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تستقبل محافظة سوهاج اليوم الإثنين عبر مطارها الدولى جثمان الملازم أول شهيد محمد خلف عبد الراضى من قوة اللواء 209 مهندسين عسكريين والذى استشهد فى شمال سيناء بالعملية الشاملة 2018.
هذا ومن المتوقع أن يصل الجثمان فى تمام الساعة العاشرة صباحا وسيتم نقل الجثمان إلى مسقط رأسه وتقام الصلاة على الجثمان بمسجد الشيخ محمود أبوبكر بدائرة المركز.
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