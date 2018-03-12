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الإثنين، 12 مارس 2018 09:03 ص
خالد صلاح
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فى إطار إعدادها لرحلة عمل لـ" نيودلهى"

اليوم.. "رجال الأعمال" تنظم مائدة بحضور اتحاد الصناعات الهندى

الإثنين، 12 مارس 2018 07:00 ص
اليوم.. "رجال الأعمال" تنظم مائدة بحضور اتحاد الصناعات الهندى المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة جمعية رجال الأعمال المصريين





كتب هانى الحوتى
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تنظم جمعية رجال الأعمال المصريين، اليوم الاثنين مائدة مستديرة بحضور ممثلاً عن اتحاد الصناعات الهندى وذلك فى إطار الإعداد لرحلة عمل إلى العاصمة نيودلهى بنهاية العام الجارى.

 

وقال المهندس على عيسى رئيس مجلس إدارة الجمعية، إن المائدة المستديرة ستعقد بحضور "موثوسيزيان نالاثامبى" ممثلاً عن اتحاد الصناعات الهندى والدكتور "فينود بهادى"، المستشار التجارى بسفارة الهند بالقاهرة، وذلك بهدف استعراض آليات التعاون المشترك بين الجمعية واتحاد الصناعات الهندى.

 

وأضاف عيسى، فى تصريحات صحفية، أن يتم حالياً الاعداد لتنظيم رحلة عمل إلى الهند بنهاية العام الجارى، مشيراً إلى المائدة المستديرة سوف تناقش الترتيبات الخاصة بالزيارة ومعرفة مجالات التعاون وفرص الاستثمار فى مصر والهند.

 

وأشار إلى أن سيتم عقد لقاءات ثنائية بين رجال الأعمال واتحاد الصناعات الهندى للتعرف على مراكز التميز الموجودة فى الهند، وكيفية الاستفادة منها، لافتا إلى أن الاتحاد يعمل فى قطاعات متعددة منها التكنولوجيا الخضراء، والزراعة والمنتجات الغذائية، واللوجيستيات، والتنمية المستدامة، والصناعة، والجودة، وغيرها.

 

 


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