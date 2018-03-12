اليوم.. انطلاق منتدى شباب الإسكندرية "شارك ابدع انطلق" بمكتبة الإسكندرية

أعلن الدكتور محمد سلطان محافظ الإسكندرية عن انطلاق منتدى شباب الإسكندرية (شارك.. ابدع.. انطلق) بمكتبة الإسكندرية اليوم والذى سيكون تحت رعاية رئيس الوزراء، بمشاركة شباب الإسكندرية من مختلف الفئات العمرية، وتنظمه محافظة الإسكندرية بالتعاون مع المنطقة الشمالية العسكرية والقوات البحرية، والأكاديمية العربية للعلوم والتكنولوجيا والنقل البحرى وجامعة الإسكندرية ومكتبة الإسكندرية.

وأكد المحافظ أن المنتدى يأتى فى ضوء توجيهات عبد الفتاح السيسى رئيس الجمهورية بالاهتمام بفتح قنوات اتصال بين الشباب وأجهزة الدولة لتنمية القدرات المعرفية والإبداعية للشباب والاستفادة من طاقاتهم وإبداعاتهم للمساهمة فى تنمية وبناء المجتمع، وإدماج الشباب بشكل واقعى وفعال فى عملية التنمية بجوانبها المختلفة، مع رجال الفكر والثقافية والخبراء والمعنيين والمسئولين بكافة القضايا المطروحة، وتبادل الرؤى والمقترحات للوصول إلى حلول حقيقية قابلة للتطبيق، ودعم التفاعل والحوار البناء بين كافة الشباب، وتشجيع الشباب على تقديم الآراء والمقترحات المبنى على رؤية علمية والتعرف على احتياجاتهم وتطلعاتهم المستقبلية المختلفة باختلاف ثقافاتهم، ومشاركة الشباب بشكل واقعى وفعال فى عملية التنمية بجوانبها المختلفة، وإبراز دور الشباب فى الإبداع والتفكير، وإسهام الشباب فى صناعة توجه عام وتشكيل كتلة قادرة على القيادة.