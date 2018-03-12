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الإثنين، 12 مارس 2018 01:16 م
خالد صلاح
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اليورو يرتفع والدولار يهبط مع عودة الإقبال على المخاطرة

الإثنين، 12 مارس 2018 12:08 م
اليورو يرتفع والدولار يهبط مع عودة الإقبال على المخاطرة اليورو والدولار





رويترز
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ارتفع اليورو فى تعاملات اليوم الإثنين، بينما تراجع الدولار، مع عودة الإقبال على المخاطرة، بفعل بيانات الوظائف القوية فى الولايات المتحدة الأسبوع الماضى، وانحسار المخاوف، بشأن نشوب حرب تجارية.

وصعد اليورو إلى 1.2328 دولار، بزيادة بلغت 0.2 %، وبعد بداية قوية لعام 2018، ظلت العملة الأوروبية الموحدة دون أعلى مستوى فى ثلاث سنوات والذى سجلته فى فبرايرعند 1.2556 دولار.

وانخفض الدولار، الذى مال إلى الهبوط، فى الوقت الذى يزيد فيه الإقبال على المخاطرة، حيث هبطت العملة الأمريكية، مقابل سلة عملات 0.1 %.

وتراجع الدولار 0.3 % إلى 106.51 ين من أعلى مستوى فى أسبوع الذى سجله يوم الجمعة، عندما بلغ 107.05 ين.

 

 

 


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