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اليمن يدعو الأمم المتحدة للضغط على الحوثيين لجمع ‏الموارد وصرف رواتب الموظفين

الإثنين، 12 مارس 2018 01:29 ص
اليمن يدعو الأمم المتحدة للضغط على الحوثيين لجمع ‏الموارد وصرف رواتب الموظفين وزير الخارجية اليمنى عبد الملك المخلافي





(أ ش أ)
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دعت الحكومة اليمنية الأمم المتحدة الى ممارسة الضغوط على مليشيا الحوثى ‏الانقلابية المدعومة من إيران لوضع آلية تسمح بجمع الموارد وصرف رواتب الموظفين فى ‏المناطق الخاضعة لسيطرة الانقلابيين.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية أن ذلك جاء خلال لقاء وزير الخارجية اليمنية عبد الملك المخلافى مع الممثل المقيم للأمم ‏المتحدة منسق الشؤون الإنسانية الجديد فى اليمن ليز جراندى ، بالعاصمة السعودية الرياض.

وقال المخلافى: "إن ‏المليشيا تستولى على 70 فى المئة من عائدات الدولة وتستخدمها لتمويل الحرب بدلاً من ‏تسديد مرتبات الموظفين".‏

وأشار إلى أن ذلك يمثل عائقاً رئيسياً أمام دفع ‏مرتبات موظفى الدولة فى وقت وضعت فيه الحكومة ميزانية للعام الحالى 2018 تتضمن ‏صرف رواتب موظفى جهاز الدولة فى 12 محافظة بالبلاد.‏

وشدد على وضع آليات شفافة وواضحة لتوزيع المساعدات واتخاذ ‏مواقف حاسمة وصارمة لإنهاء انتهاكات المليشيا لأعمال الإغاثة وخاصة احتجاز قوافل ‏المساعدات الإنسانية وتهديد واعتقال الموظفين الدوليين والمحليين ونهب المساعدات ‏والمتاجرة بها فى السوق السوداء ومحاولة التأثير والسيطرة على أعمال المنظمات الدولية ‏لخدمة أجندات وأهداف خاصة بها.‏

من جهتها ، أعلنت الممثل المقيم للأمم المتحدة فى اليمن خطة وقائية لمواجهة احتمال عودة ‏انتشار وباء الكوليرا ومساعدة العائلات الفقيرة فى البلاد ، متعهدة بالعمل بما فى وسعها ‏لمساعدة الشعب اليمنى لمواجهة الازمة الإنسانية المتفاقمة.‏

وأشارت المسؤولة الأممية إلى أنها ستعمل بالتنسيق والتعاون مع الحكومة الشرعية لإنجاز ‏المهام والخطط وستأخذ توجيهاتها وملاحظاتها بعين الاعتبار.‏

 


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