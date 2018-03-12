اليمن: مصرع 17 حوثيًا جراء هجوم للمقاومة الشعبية فى البيضاء

اليمن: مصرع 17 حوثيًا جراء هجوم للمقاومة الشعبية فى البيضاءالإثنين، 12 مارس 2018 04:38 م
العنف فى اليمن - أرشيفية
أ ش أ
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قُتل 17 عنصرًا من مليشيا الحوثى وأُصيب وأُسر آخرون، اليوم الاثنين؛ جراء هجوم شنته المقاومة الشعبية اليمنية فى محافظة البيضاء اليمنية.
ونقلت وكالة الأنباء اليمنية (سبأ) عن مصدر فى المقاومة الشعبية اليمنية قوله إن هجومًا شنته المقاومة الشعبية فى بلاد قيفة بمحافظة البيضاء، أسفر عن مقتل 17 عنصرًا من مليشيا الحوثى وإصابة وأسر آخرين، بالإضافة إلى تحرير مواقع (جميده) و(حمام ذراع) و(الخشيعا) فى مديرية القريشية إحدى مديريات رداع.
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