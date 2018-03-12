اليمن: الحوثيون يمارسون أعمال التهريب ‏لزعزعة استقرار البلاد ودول الجوار

اليمن: الحوثيون يمارسون أعمال التهريب لزعزعة استقرار البلاد ودول الجوارالإثنين، 12 مارس 2018 05:42 ص
(أ ش أ)
أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن مليشيا الحوثى المدعومة من إيران تمارس أعمال التهريب لزعزعة أمن واستقرار اليمن ودول الجوار.
وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس اليمنى مع محافظ مدينة المهرة اليمنية راجح باكريت، بالعاصمة السعودية الرياض، حيث شدد على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية وقطع دابر التهريب بمختلف طرقه ووسائله التى تحاول مليشيا الحوثى الانقلابية سلكها عبر وسائلها وأدواتها الرخيصة.
كما أشاد الرئيس اليمنى بالجهود الملموسة التى تُبذل لمصلحة التنمية وأمن واستقرار محافظة المهرة بمختلف مديرياتها بدعم من دول التحالف العربي.
من ناحية أخرى ثمن الرئيس اليمنى جهود قوات التحالف العربى الداعم لليمن بقيادة المملكة السعودية لدحر التمرد ومحاربة قوى الشر والإرهاب فى اليمن، بتعاون مجتمعى رافض لتلك البؤر الدخيلة.. مشيرا إلى إن مليشيا الحوثى المدعومة من إيران، أعاقت التنمية واستتباب الأمن والاستقرار المنشود فى بلاده.
وقال الرئيس اليمنى فى لقاء آخر مع محافظ مدينة شبوه اليمنية اللواء على الحارثي، إن الخيارات الكفيلة بالنهوض وتعزيز واستقرار حياة السكان ستتحقق فى ظل الأمن والاستقرار المنشود.
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