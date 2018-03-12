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اليمن: الحوثيون يمارسون أعمال التهريب ‏لزعزعة استقرار البلاد ودول الجوار

الإثنين، 12 مارس 2018 05:42 ص
اليمن: الحوثيون يمارسون أعمال التهريب ‏لزعزعة استقرار البلاد ودول الجوار الرئيس اليمنى عبدر به منصور هادي





(أ ش أ)
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أكد الرئيس اليمني، عبدربه منصور هادي، أن ‏مليشيا الحوثى المدعومة من إيران تمارس أعمال التهريب ‏لزعزعة أمن واستقرار اليمن ودول الجوار.‏

وذكرت وكالة الأنباء اليمنية الرسمية، أن ذلك جاء خلال لقاء الرئيس اليمنى مع محافظ مدينة المهرة اليمنية راجح باكريت، بالعاصمة السعودية الرياض، حيث شدد على ضرورة تعزيز اليقظة الأمنية وقطع ‏دابر التهريب بمختلف طرقه ووسائله ‏التى تحاول مليشيا الحوثى الانقلابية سلكها عبر ‏وسائلها وأدواتها الرخيصة.

كما أشاد الرئيس اليمنى بالجهود ‏الملموسة التى تُبذل لمصلحة التنمية وأمن واستقرار محافظة ‏المهرة بمختلف مديرياتها بدعم ‏من دول التحالف العربي.‏

من ناحية أخرى ثمن الرئيس اليمنى جهود قوات التحالف العربى الداعم لليمن بقيادة ‏المملكة السعودية لدحر التمرد ومحاربة قوى الشر والإرهاب فى اليمن، بتعاون ‏مجتمعى رافض لتلك البؤر الدخيلة.. مشيرا إلى إن مليشيا الحوثى ‏المدعومة من إيران، أعاقت التنمية واستتباب الأمن والاستقرار المنشود فى بلاده.‏

وقال الرئيس اليمنى فى لقاء آخر مع محافظ مدينة شبوه اليمنية اللواء على الحارثي، إن الخيارات الكفيلة بالنهوض ‏وتعزيز واستقرار حياة السكان ستتحقق فى ظل الأمن والاستقرار المنشود.‏

 


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