الوليد بن طلال: منذ بداياتى وتمكين المرأة هدف واضح أمامى







كتب أحمد جودة

قال الأمير الوليد بن طلال، رئيس مجلس ادارة شركة "المملكة القابضة" للاستثمار، «إن لكل رحلة بداية، منذ بداياتى وتمكين المرأة هدف واضح وأكيد أمامى».



الوليد بن طلال

وأضاف الوليد بن طلال عبر حسابه الشخصى بموقع التواصل الاجتماعى تويتر، أنه حرص على توظيف المرأة السعودية منذ 40 عاما من العمل فى منظومته المؤسسية والعمل الخيرى.