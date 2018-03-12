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الوزراء اللبنانى يوافق على ميزانية 2018 ويحيلها للبرلمان لإقرارها

الإثنين، 12 مارس 2018 06:16 م
الوزراء اللبنانى يوافق على ميزانية 2018 ويحيلها للبرلمان لإقرارها رئيس الوزراء اللبنانى سعد الحريرى





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وافق مجلس الوزراء اللبنانى اليوم الاثنين، على ميزانية 2018 وأحالها إلى البرلمان لإقرارها.

ويتعرض لبنان لضغوط لإقرار ميزانية وأظهار استعداداه لإجراء إصلاحات مالية قبل مؤتمر للمانحين الدوليين فى فرنسا فى أبريل.

وأقرت الحكومة العام الماضى أول ميزانية للدولة منذ العام 2005 بعد سنوات من المشاحنات بين الأحزاب المتنافسة أصابت النشاط السياسى فى البلاد بالشلل.

 
 

 


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