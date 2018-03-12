النيابة العامة بسوهاج تقرر حبس أم قتلت طفليها خنقا لمنعهما من زيارة جدتهما بسوهاج







سوهاج محمود مقبول

قررت النيابة العامة بالمنشأه، حبس ربة منزل 4 أيام على ذمة التحقيق، عقب قيامها بقتل طفليها عن طريق الخنق داخل منزلها بمركز المنشأه جنوب محافظة سوهاج، بسبب حبهم الزائد لجدتهم، وطلبهم المستمر في الذهاب إليها، وتناول الطعام معها.

كان اللواء عمر عبدالعال مساعد الوزير مدير أمن سوهاج، قد تلقى بلاغا من اللواء أشرف نصحى نائب المدير لقطاع الشمال، يفيد بقيام ربة منزل بقتل نجليها داخل منزلها، وتم ضبطها ونقل الطفلين جثتين هامدتين إلى مستشفى المنشاه المركزى، تحت تصرف النيابة العامة.

وبالإنتقال والفحص، تبين من التحريات التي قام بها ضباط وحدة مباحث مركز شرطة المنشاه، برئاسة الرائد أحمد مصطفى المشنب، والنقباء محمد حريز وعبدالرحمن فواز، وأحمد عوض معاونو مباحث المركز، بالإشتراك مع العميد منتصر عبدالنعيم رئيس فرع الأمن العام، قيام "منال.ع.ه" 30 سنة ربة منزل، وتقيم بندر المنشأه بجوار الموقف، بقتل نجليها "حمدى.ا.ح" 6 سنوات، و "حسن . ا.ح" 4 سنوات، عن طريق الخنق.

تم نقل الجثتين للمستشفى المركزى، وبتوقيع الكشف الطبي عليهما، وجدت علامات خدوش وجروح حول الرقبة للطفلين، وبمواجهة الأم بما توصلت إليه التحريات أعترفت بإرتكابها الواقعة، وعللت ذلك بسبب حب الطفلين الزائد ولوالدتها، وطلبهما الدائم بالذهاب إليها وتناول الطعام معها، الأمر الذى سبب لها حالة نفسية.

وبسؤال والد الطفلين، "أحمد .ح . م" 34 سائق على سيارة، ودائم السفر، قرر أن عند عودته وجد طفليه جثتين هامدتين فقام بالإتصال بالإسعاف لنقلهما إلى المستشفى في محاولة لإنقاذهما، وأفاد أن زوجته تعانى من مرض نفسى، ولكنها لم يسبق لها العلاج عن أحد الأطباء، تم تحرير المحضر رقم 1100 بالواقعة، وبالعرض على النيابة العامة قررت حبس الأم 4 أيام على ذمة التحقيق.