النيابة الإدارية تصدر تقريراُ حول دورها فى مكافحة الفساد







كتب- عبد الله محمود

أعدت النيابة الإدارية، رؤية موجزة لدور النيابة فى مكافحة الفساد في أعقاب ثورتي الشعب المصري2011 ، 2013 ، بتوجيهات المستشارة فريال قطب، رئيس هيئة النيابة الإدارية، إلى المكتب الفني لرئيس الهيئة للفحوص والتحقيقات برئاسة المستشارة سامية المتيم نائب رئيس الهيئة، مدير المكتب الفني لرئيس الهيئة.

وأشارت الررؤية التى أعدها المستشار سعد خليل، عضو المكتب الفني لرئيس الهيئة، وبمراجعة المستشار عصام المنشاوى وكيل المكتب الفني لرئيس الهيئة، أن دور النيابة الإدارية في المجتمع الوظيفي بصورة موجزة يتمثل فى تحقيق العدالة الناجزة، إنصاف الموظف من تعسف جهة الإدارة قبله، تفعيل الحماية القضائية للمال العام، إتخاذ الإجراءات القانونية لمعالجة أوجه القصور في أداء المرافق العامة وتلقي المواطنين لخدماتها، دور النيابة الإدارية في مكافحة الفساد المالي والإداري واللائحي والتشريعي.

وشملت التقرير دد القضايا التي باشرت النيابة الإدارية التحقيق فيها خلال عام 2012 حيث بلغ إجمالي عدد القضايا الواردة خلال عام 2012 عدد ( 107877 ) قضية في حين كان الوارد خلال عام 2011 عدد ( 65959 ) بزيادة قدرها عدد ( 41918 ) قضية عن العام السابق ، وكان المتبقي من عام 2011 عدد ( 8178 ) قضية ليصبح إجمالي القضايا المتداولة عام 2012 عدد ( 116055 ) قضية، - أما عدد الشكاوى الواردة للنيابة والمقيدة بجدول العرائض خلال عام 2012 فقد بلغ عددها ( 72848 ) شكوى وكان المتبقي من عام 2011 عدد ( 10691 ) شكوى ليصبح إجمالي المتداول عام 2012 عدد ( 83539 ) شكوى مقابل عدد ( 92669 ) شكوى عام 2011 وإنتهت النيابة من التصرف في عدد ( 83539) شكوى أى بنسبة إنجاز بلغت ( 100%).

وفى عام 2013 ورد للنيابة الإدارية عام 2013 عدد ( 127106) قضية مقابل عدد (107877) قضية وردت خلال العام السابق 2012 وكان متبقياً من العام السابق قيد التحقيق عدد ( 24233) وبذلك تكون جملة القضايا المتداولة بالتحقيق خلال عام 2013 عدد ( 151339) قضية مقابل عدد ( 116055) قضية خلال عام 2012 بزيادة قدرها عدد (35284 ) قضية.