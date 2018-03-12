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النقض تؤيد براءة 46 متهما فى أحداث عنف الزقازيق

الإثنين، 12 مارس 2018 12:38 م
النقض تؤيد براءة 46 متهما فى أحداث عنف الزقازيق محكمة النقض





كتبت هدى أبو بكر
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قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، بتأييد براءة 46 متهما فى أحداث عنف الزقازيق، ورفض طعن النيابة العامة على الحكم.

كانت محكمة جنايات الزقازيق، قد أصدرت حكما فى ديسمبر 2015، ببراءة المتهمين فى أحداث عنف الزقازيق، وطعنت النيابة العامة على الحكم.

 


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أحداث عنف

أحداث الزقازيق

أحداث عنف الزقازيق

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