النقض تؤيد براءة 46 متهما فى أحداث عنف الزقازيق

محكمة النقض
كتبت هدى أبو بكر
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قضت محكمة النقض، اليوم الإثنين، بتأييد براءة 46 متهما فى أحداث عنف الزقازيق، ورفض طعن النيابة العامة على الحكم.
كانت محكمة جنايات الزقازيق، قد أصدرت حكما فى ديسمبر 2015، ببراءة المتهمين فى أحداث عنف الزقازيق، وطعنت النيابة العامة على الحكم.
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