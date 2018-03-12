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الإثنين، 12 مارس 2018 01:19 م
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النفط يتخلى عن مكاسبه.. وزيادة الإنتاج الأمريكى تلقى بظلالها على الأسواق

الإثنين، 12 مارس 2018 11:51 ص
النفط يتخلى عن مكاسبه.. وزيادة الإنتاج الأمريكى تلقى بظلالها على الأسواق شعار منظمة أوبك للدول المصدرة للبترول





رويترز
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تخلت أسعار النفط عن مكاسبها المبكرة اليوم الاثنين، فى حين تلقى زيادة الإنتاج الأمريكى بظلالها على الأسواق، رغم تباطؤ أنشطة الحفر فى الولايات المتحدة الأمريكية.

وبحسب مستويات التداول اليوم، سجل خام غرب تكساس الوسيط الأمريكى 61.91 دولار للبرميل بحلول الساعة 7:13 بتوقيت جرينتش، بانخفاض قدره 13 سنتا ونسبته 0.2%، وسجلت العقود الآجلة لخام برنت 65.38 دولار للبرميل بانخفاض 11 سنتا بنسبة 0.2% عن الإغلاق السابق.

وقال وليام أولولين، محلل الاستثمار فى ريفكين للأوراق المالية، إنه "ربما ساهم تراجع عدد الحفارات وبيانات الوظائف القوية فى دعم الأسعار"، وقالت وزارة العمل الأمريكية، الجمعة الماضية، إن الاقتصاد الأمريكى أضاف أكبر عدد من الوظائف فيما يزيد على عام ونصف العام فى فبراير، وقفز عدد الوظائف فى القطاع غير الزراعى بواقع 313 ألف وظيفة فى الشهر الماضى.

وفى الأسبوع الماضى خفضت شركات الطاقة الأمريكية عدد منصات الحفر للمرة الأولى فى نحو شهرين، وقالت "بيكر هيوز" لخدمات الطاقة، يوم الجمعة، إن عدد الحفارات نزل بواقع أربعة حفارات، وصولا إلى 796 حفارا، ورغم ذلك يظل العدد أعلى منه قبل عام، حينما كان 617 حفارا فقط، ويتوقع معظم المحللين زيادة أكبر فى إنتاج الخام الأمريكى بعدما زاد أكثر من 20% منذ منتصف 2016 إلى 10.37 مليون برميل يوميا.


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