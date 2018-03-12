النائب عاطف عبدالجواد: مشروعات محافظ بنى سويف "فنكوش"







كتب هشام عبد الجليل - بنى سويف أيمن لطفى

انتقد النائب عاطف عبد الجواد عضو مجلس النواب عن دائرة مركز ومدينة بنى سويف، اداء المهندس شىريف حبيب محافظ بنى سويف، واصافا مشورعاته بـ"الفنكوش".

وقال عبد الجواد متهكما فى بيان له اليوم، الاثنين، أنا نائب شعب بنى سويف المنتخب أعلن تمسكى بالمهندس الفاضل شريف حبيب محافظا لبنى سويف للأسباب الآتيه: أؤكد أن مقاييس البقاء على الكراسى ليست الجد والإجتهاد فى العمل لإرضاء شعب المحافظة أو نوابهم ، و أن إهمال المسئول فى خدمة شعب بنى سويف وعدم مقابلة أى مواطن ولا حتى لقاء نواب الشعب أو الإجتماع معهم لمناقشة أمور شعب بنى سويف وتنمية مشروعاتها ومتابعتها على مدار 13 شهرا وتحديدا من فبراير 2017 مش مشكلة.

وواصل عبد الجواد تهكمه :"بما لا يدع مجالا للشك أن الإعلام واللقاءات التليفزيونيه والصحفيه أهم كثيرا من العمل على الأرض أو العمل الجماهيرى حيث يراه ويقيمه من يجلسون بالمكاتب ويتابعوه تليفزيونيا وصحفيا هو الأهم ، و أن الفشل فى إنجاز خطط الدولة فى مشروعات التنمية خاصة المياه والصرف الصحى والتى لم تتجاوز٣%خلال عامين بالمحافظه ليس مقياسا للفشل أنما الفشل له مقاييس أخرى لكننا لا نعرفها، و أن الفنكوش وتطبيقاته رغم أنف الجميع بما فيهم الجهات المختصه ذاتها هو أهم ما يبقى على الكراسى مثل نظام الmbr فى الصرف الصحى والذى تم بموجبه حفر عدة قرى مش عارفين هنقفلها ازاى وليس لها اعتمادات ولم ننهى مشروعاتنا المفتوحه طبقا لخطط الدولة المعتمده من مجلس النواب ورغم رفض وزارة الرى والصحه والهيئة القوميه لمياه الشرب والصرف الصحى زاتها وكل ده مش مشكلة.

وتابع عبدالجواد سخريته من المحافظ قائلا أهم ما فى الموضوع أنه أكد المثل القديم "من له ظهر مايضربش على بطنه"، وأن أفضل طرق النجاح أن تظهر وكأنك تضرب المربوط يخاف السايب والأهم محاربة الشخصيات الشريفه جدا المهمة ليعلن أنه يحارب الفساد خاصة النواب والمستشارين والمستثمرين الشرفاء فقط لكى يبدو أنه فارس مغوار وهى فى الحقيقة ألاعيب سياسية جار عليها الزمن البائد وتم كشفها لجميع الجهات الرقابية .

ووجه عاطف عبدالجواد حديثه لوزير التنمية المحلية قائلا أنا متمسك بالمحافظ شريف حبيب وألف شكر لكم لوقف تنمية محافظتنا عامين ونصف ، لافتا أنه لولا الجيش المصرى العظيم و المشروعات التى تم تنفيذها فى عهد الرئيس عبد الفتاح السيسى، والتى كان لمحافظة بنى سويف نصيب منها لم تكن المحافظة تحظى باهتمام القائمين على أمرها.

ومن جانبه رفض المهندس شريف محافظ بنى سويف الرد على ماقاله النائب قائلا "ما هردش على الكلام ده".