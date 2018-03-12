النائب بدوى النويشى يطالب بإنهاء إنشاءات كوبرى الميمون شمال بنى سويف







بنى سويف ــ أيمن لطفى

طالب بدوى النويشى عضو مجلس النواب عن حزب مستقبل وطن بدائرة مركز ومدينة الواسطى ببنى سويف، وزارة النقل بسرعة إنهاء أعمال كوبرى "الميمون" العلوى على طريق العياط بنى سويف، والذى يسهم فى حل مشكلة التكدس المرورى والحوادث المتكررة بمدخل القرية ومزلقان السكة الحديد .

وأضاف النويشى لـ "اليوم السابع": إن طول الكوبرى يبلغ 830 مترا، وتنفذه شركة المقاولات المصرية بإشراف الهيئة العامة للطرق والكبارى بتكلفة 62 مليونا و283 ألفا و 305 جنيهات، وكان من المقرر بدء أعمال إنشائه 20 ديسمبر 2015 لتنتهى فى 20 ديسمبر 2017، ولكن حجم الأعمال التى نفذت حتى الآن لم تشمل سوى " إنشاء خوازيق وقواعد جسم الكوبرى باتجاه بنى سويف القاهرة وجارى العمل بالأعمدة بنفس الاتجاه".

وتابع النويشى: تقدمت بطلب إحاطة إلى رئيس مجلس النواب ورئيس الوزراء ووزير النقل وذلك بسبب عدم التزام الشركة المنفذة بالموعد المحدد ضمن التعاقد المبرم وكذلك بطء اعمال ومعدلات تنفيذ الكوبرى.