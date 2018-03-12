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المكسيك تطالب ترامب بتكاليف إقامة الجدار العازل والأخير يرد: "مجانين"

الإثنين، 12 مارس 2018 01:43 ص
المكسيك تطالب ترامب بتكاليف إقامة الجدار العازل والأخير يرد: "مجانين" الرئيس الأمريكي دونالد ترامب





(رويترز)
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قال الرئيس الأمريكى دونالد ترامب إنه رفض طلبا لرئيس المكسيك إنريكى بينيا نييتو بشأن الجدار الحدودي.

وأضاف أمس السبت أن الرئيس المكسيكى طلب منه التصريح بأن المكسيك لن تدفع تكاليف إقامة الجدار الحدودى الذى اقترحته الولايات المتحدة.

وخلال تجمع لحملة انتخابية لمرشح جمهورى للكونجرس فى بنسلفانيا، كشف ترامب عن بعض تفاصيل مكالمة هاتفية مع بينيا نييتو الشهر الماضى أدت إلى تأجيل خطط الرئيس المكسيكى القيام بأول زيارة للبيت الأبيض.

وتطرق ترامب للأمر عندما بدأت الحشود تهتف "شيد هذا الجدار". وقال ترامب إن بينيا نييتو "رجل لطيف حقا" قدم طلبه باحترام.

وأضاف: "قال لى سيدى الرئيس، أريدك أن تقول إن المكسيك لن تدفع تكاليف الجدار‘... وأجبته ’هل أنت مجنون؟ أنا لن أفعل ذلك".

وكرر وزير الخارجية المكسيكى لويس فيديجاراى تعهد بلاده بعدم دفع تكاليف الجدار فى تغريدة على تويتر فى وقت متأخر من يوم السبت.

وقال فيديجاراى "فى المكالمة يوم 20 فبراير، أكد الرئيس بينيا نييتو بقوة ما قاله جميع المكسيكيين دائما: لن ندفع بأى شكل من الأشكال تكاليف جدار على حدودنا".

ولم يحدد موعد جديد بعد لزيارة بينيا نييتو لواشنطن. وكان جاريد كوشنر زوج ابنة ترامب ومستشاره الرفيع سافر إلى مكسيكو سيتى الأسبوع الماضى فى محاولة لتهدئة التوتر.

ومن المقرر أن يزور ترامب نموذجا مبدئيا للجدار الذى يسعى لتشييده فى منطقة سان دييجو يوم الثلاثاء.

 


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