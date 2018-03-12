video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 11:24 م
خالد صلاح
الرئيسية تقارير مصرية

"المقاولون العرب": افتتاح محور روض الفرج نهاية 2018

الإثنين، 12 مارس 2018 09:12 م
"المقاولون العرب": افتتاح محور روض الفرج نهاية 2018 المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب





كتب محسن البديوى
إضافة تعليق

أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أهمية محور روض الفرج، حيث يربط شبرا المظلات بالطريق الدائرى، وطريق مصر إسكندرية الصحراوى، ويمتد حتى الضبعة، كما يمتد للعين السخن، وسيصل للزعفرانة والغردقة، وبالتالى فإن هذا المحور يربط بين البحر الأحمر والمتوسط بامتداد 600 كيلومتر.

 

وكشف صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية" الذى يقدمه معتز عبد الفتاح، ولبنى عسل، عبر فضائية "ON Live"، أنه سيتم الانتهاء وتشغيل محور روض الفرج، بنهاية العام الجارى، ليكون جاهزا للافتتاح.

 

وأوضح أن المشروعات القومية تكون صورة حديثة لمصر لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المقاولون العرب يشارك فى جميع المشاريع القومية.

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

الرئيس السيسي يتفقد مشروعى محور روض الفرج ومطار سفنكس الدولى

المهندس محسن صلاح

رئيس شركة المقاولون العرب

محور روض الفرج

المشروعات القوميه

اخبار مصر




لا تفوتك
"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

"القومى للفلك": الإثنين المقبل غرة شهر رجب وعدته 29 يوما

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

الأهلى يعلن رسمياً تجديد عقد أحمد فتحى لمدة موسمين

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

قبيلة الغفران تفضح جرائم تميم: الاستخبارات القطرية تعذب أبناء قبيلتنا

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

سبوتنيك: مطار "دوماديدوفو" فى موسكو يستقبل رحلات مصر للطيران الأحد المقبل

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة