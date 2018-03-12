"المقاولون العرب": افتتاح محور روض الفرج نهاية 2018

"المقاولون العرب": افتتاح محور روض الفرج نهاية 2018الإثنين، 12 مارس 2018 09:12 م
المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب
كتب محسن البديوى
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أكد المهندس محسن صلاح، رئيس شركة المقاولون العرب، أهمية محور روض الفرج، حيث يربط شبرا المظلات بالطريق الدائرى، وطريق مصر إسكندرية الصحراوى، ويمتد حتى الضبعة، كما يمتد للعين السخن، وسيصل للزعفرانة والغردقة، وبالتالى فإن هذا المحور يربط بين البحر الأحمر والمتوسط بامتداد 600 كيلومتر.
وكشف صلاح، خلال تصريحات تلفزيونية، ببرنامج "الطريق إلى الاتحادية" الذى يقدمه معتز عبد الفتاح، ولبنى عسل، عبر فضائية "ON Live"، أنه سيتم الانتهاء وتشغيل محور روض الفرج، بنهاية العام الجارى، ليكون جاهزا للافتتاح.
وأوضح أن المشروعات القومية تكون صورة حديثة لمصر لجذب الاستثمارات، مشيرًا إلى أن المقاولون العرب يشارك فى جميع المشاريع القومية.
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