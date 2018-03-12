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المعمل الكيميائى يحدد مصير متهم بحيازة 12 طربة حشيش بمدينة نصر

الإثنين، 12 مارس 2018 03:00 ص
المعمل الكيميائى يحدد مصير متهم بحيازة 12 طربة حشيش بمدينة نصر حشيش أرشيفية





كتب أحمد إسماعيل
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أرسلت نيابة مدينة نصر الجزئية، 12 طربة حشيش و100 جرام أفيون، لخبراء المعمل الكيميائى بمصلحة الطب الشرعى، لإعداد تقرير فنى بها، وذلك بعد أن تمكنت الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، بالاشتراك مع قطاع الأمن العام، وأمن القاهرة، من ضبط هذه الكمية من المخدرات بحوزة أحد العناصر الإجرامية المعروف عنها الاتجار فى المواد المخدرة.

وكلفت النيابة العامة ضباط إدارة مكافحة المخدرات، بسرعة التحريات حول النشاط الإجرامى للمتهم، وأمرت بحبسه 4 أيام على ذمة التحقيقات. 

وكانت معلومات وردت لرجال الإدارة العامة لمكافحة المخدرات، تفيد بأن "حسن. ب. ح" 52 سنة، مقيم مدينة نصر، سبق اتهامه فى 5 قضايا آخرها قضية "مخدرات"، ومحكوم عليه بالسجن 6 سنوات فى قضية "مخدرات"، يمارس نشاطا مجرما وهو الاتجار فى المخدرات.

بعدما أكدت التحريات صحة المعلومات استهدفت المتهم قوة من مكافحة المخدرات الأمن العام، ومديرية أمن القاهرة، وألقت القبض عليه داخل مسكنه وبحوزته 12 طربة من مخدر الحشيش وزنت 2 كيلو و400 جرام وكمية من مخدر الأفيون وزنت 100 جرام بجانب 129 ألف و400 وهاتف محمول.

وبمواجهته اعترف المتهم بحيازته للمواد المخدرة بقصد الاتجار والمبلغ من متحصلات نشاطه الإجرامى والهاتف للتواصل مع عملائه، فتحرر له المحضر اللازم وقررت ما سبق.


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