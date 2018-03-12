المعارضة فى هونج كونج تخفق فى استعادة بعض سلطات المجلس التشريعى

المعارضة فى هونج كونج تخفق فى استعادة بعض سلطات المجلس التشريعىالإثنين، 12 مارس 2018 07:13 ص
البرلمان الصينى
(رويترز)
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أخفق المعسكر المؤيد للديمقراطية فى هونج كونج اليوم الإثنين فى الفوز بمقاعد كافية لاستعادة بعض السلطات فى المجلس التشريعى المؤلف من 70 مقعدا فى انتخابات تكميلية مهمة.
وفاز المؤيدون للديمقراطية بمقعدين من أصل أربعة مقاعد ومن ثم أصبحت المعارضة بحاجة إلى مقعد واحد لاستعادة سلطة عرقلة معظم مشروعات القوانين فى المجلس.
وبلغت نسبة الإقبال على التصويت 43 % وهى أقل كثيرا من نسبة 58 % التى تحققت فى آخر انتخابات كاملة للمجلس فى عام 2016.
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