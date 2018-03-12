المرور يشن حملات توعية ضد أخطار الإطارات والشبورة على الطرق السريعة







كتب عبد الرحمن سيد

شنت اﻹدارة العامة للمرور حملات توعية للحد من حوادث الطرق الناجمة عن الشبورة وإطارات السيارات بناء على توجيهات اللواء مجدى عبد الغفار وزير الداخلية بالتوعية المرورية على قائدى السيارات وتنفيذا لتعليمات اللواء علاء الدجوى مساعد الوزير للشرطة المتخصصة بشن الحملات علي مستوي الجمهورية.

وقام اللواء عصمت الأشقر مدير الإدارة العامة للمرور، بالتنسيق مع إدارات المرور على مستوى الجمهورية ﻹجراء الحملات المرورية تحت شعار "الإطارات والشبورة المائية للحفاظ على سلامة المواطنين" للحد من الحوادث ولمنع نزيف الدماء على اﻷسفلت.