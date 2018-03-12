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الإثنين، 12 مارس 2018 01:36 ص
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"المرور" تتصدى للفوضى وتحرر 347 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر

الإثنين، 12 مارس 2018 01:00 ص
"المرور" تتصدى للفوضى وتحرر 347 مخالفة متنوعة بقطاع أكتوبر حملات مرور





كتب عبد الرحمن سيد
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كثفت الإدارة العامة لمرور الجيزة، من حملاتها المرورية أعلى محاور وميادين المحافظة، لرصد كل المخالفات وإلزام المواطنين بقواعد وآداب المرور لمنع وقوع أى حوادث مرورية

وتمكنت الإدارة من خلال الحملات بقطاع أكتوبر، من ضبط 347 مخالفة مرورية متنوعة، منها 186 مخالفة نموذج 125 و 13 مخالفة رخص بدون تسيير، وتم حجز  9 مركبات توك توك وضبط 16 دراجة نارية بدون لوحات ومخالفات متنوعة أخرى، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه المخالفين.


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