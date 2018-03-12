المرصد السورى: مقتل أكثر من نصف مليون شخص منذ اندلاع الحرب فى سوريا

المرصد السورى: مقتل أكثر من نصف مليون شخص منذ اندلاع الحرب فى سورياالإثنين، 12 مارس 2018 12:43 م
سوريا - أرشيفية
رويترز
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قال المرصد السورى لحقوق الإنسان، اليوم الاثنين، إن نحو 511 ألف شخص قتلوا منذ اندلاع الحرب فى سوريا عام 2011.
وأضاف المرصد الذى يحصى أعداد القتلى من خلال شبكة مصادر داخل سوريا أن نحو 85 فى المئة من الضحايا قتلتهم قوات الحكومة وحلفاؤها.
من جانبها حذرت منظمة الأمم المتحدة للطفولة (يونيسف) الاثنين من أن أطفال سوريا حالياً عرضة للخطر أكثر من أى وقت مضى مع اقتراب النزاع من بدء عامه الثامن الخميس.
وأوردت المنظمة فى بيان "استمر النزاع فى سوريا بلا هوادة خلال عام 2017 مما أسفر عن مقتل عدد من الأطفال هو الأعلى على الإطلاق - وبنسبة تزيد عن 50% عن العام 2016"، أما العام 2018 فقد بدأ بداية سيئة أيضاً بالنسبة للأطفال.
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