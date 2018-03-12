المرصد السورى: مئات المدنيين يفرون من عفرين بعد دخول القوات التركية







أ ف ب

فرّ مئات المدنيين الإثنين، من مدينة عفرين ذات الغالبية الكردية بعدما باتت القوات التركية على مشارفها، فى وقت تنتظر عشرات السيارات السماح لها بالعبور الى مناطق سيطرة قوات النظام، وفق ما أفاد المرصد السورى لحقوق الإنسان.

وقال مدير المرصد رامى عبد الرحمن "وصل أكثر من 2000 مدنى إلى بلدة نبل التى تسيطر عليها قوات موالية للنظام فى شمال حلب"، ونقل مصور متعاون مع وكالة فرانس برس، مشاهدته عشرات السيارات والحافلات محملة بمدنيين وحاجياتهم، وهم ينتظرون سماح المقاتلين الأكراد لهم بمغادرة المنطقة.

ودعا الرئيس الفرنسى السابق فرانسوا أولاند، إلى إقامة منطقة "حظر طيران " فوق منطقتى "الغوطة الشرقية " و"عفرين " السوريتين .

و ندد أولاند - فى حوار أجرته صحيفة "لوموند" الفرنسية ، نشر اليوم الإثنين، بالهجوم التركى على الأكراد فى "عفرين " واصفا عمليات القصف " التركية " التى تستهدف الأكراد فى سوريا بـ"غير المقبولة" .

ونوه بالدور الذى لعبه الأكراد فى "ظروف صعبة للغاية " بجانب التحالف الدولى لطرد تنظيم "داعش " الإرهابى من مدينة "الرقة " السورية.