المؤشر نيكى اليابانى يرتفع لأعلى مستوى فى أسبوع ونصف







رويترز

ارتفع المؤشر نيكى القياسى لأعلى مستوى فى أسبوع ونصف الأسبوع فى بورصة طوكيو للأوراق المالية اليوم الاثنين، بفضل أسهم التكنولوجيا لكن المكاسب المبكرة تقلصت مع تضرر المعنويات من شبهة فضيحة محاباة فى اليابان.

وصعد نيكى 1.7 % إلى 21824.03 نقطة، وهو أعلى مستوى منذ 28 فبراير ولكنه أقل من أعلى مستوياته خلال اليوم عند 21971.16 نقطة، وبحسب وثائق اطلعت عليها رويترز أزيل اسم زوجة رئيس وزراء اليابان شينزو آبى ووزير المالية تارو آسو من وثائق تتناول صفقة بيع أرض مثيرة للجدل.

ولاحقت آبى تساؤلات بشأن صفقة بيع أرض مملوكة للدولة بتخفيض كبير فى الأسعار لمؤسسة تدير مدارس تربطها صلات بزوجته آكى منذ العام الماضى.

وقال يوتاكا ميورا المحلل الفنى فى ميزوهو سيكيورتيز "لو لم تفسد الأنباء المزاج العام لاختبر نيكى 2200 نقطة".

وارتفعت السوق بصفة عامة بعد بيانات الوظائف الأمريكية لشهر فبراير والتى خففت من حدة المخاوف بشأن التضخم ورفع كبير فى أسعار الفائدة بالولايات المتحدة. وزاد المؤشر توبكس الأوسع نطاقا 1.5 % إلى 1741.30 نقطة.