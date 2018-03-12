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الكرملين بوتين يبحث هاتفيا مع ولى عهد أبو ظبى الأمن التعاون بين البلدين

الإثنين، 12 مارس 2018 10:10 م
الكرملين بوتين يبحث هاتفيا مع ولى عهد أبو ظبى الأمن التعاون بين البلدين بوتين





أ ش أ
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 بحث الرئيس الروسى فلاديمير بوتين مع ولى عهد أبو ظبى محمد بن زايد آل نهيان، خلال اتصال هاتفي، قضايا التعاون بين البلدين لتوفير الاستقرار والأمن فى الشرق الأوسط.

وأفاد الكرملين - فى بيان اليوم الاثنين - بأنه تم خلال الاتصال بحث المسائل الملحة للتعاون الروسى الإماراتى مع الأخذ بعين الاعتبار الاتفاقيات، التى تم التوصل إليها خلال مباحثات بوتين وآل نهيان فى موسكو فى أبريل العام 2017.

وأضاف البيان أنه تم التأكيد على الاهتمام المشترك بتعزيز التعاون الثنائى والتنسيق الوثيق من أجل توفير الاستقرار والأمن فى منطقة الخليج والشرق الأوسط.

 


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