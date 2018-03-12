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الإثنين، 12 مارس 2018 10:06 ص
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لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيا..

القوى العاملة توقع اليوم بروتوكول تعاون مع "صناع الخير للتنمية"

الإثنين، 12 مارس 2018 06:00 ص
القوى العاملة توقع اليوم بروتوكول تعاون مع "صناع الخير للتنمية" محمد سعفان وزير القومى العاملة





كتب - محمود راغب
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توقع وزارة القوى العاملة ، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون بين الوزارة ومؤسسة "صناع الخير للتنمية" بشأن رعاية العمالة غير المنتظمة صحيا، من خلال قوافل طبية بالمحافظات ، وذلك بديوان عام الوزارة .
 
وكان وزير القوى العاملة، محمد سعفان، التقى،  بمكتبه بديوان عام الوزارة ، وفد مؤسسة "صناع الخير للتنمية" ضم كل من  مصطفى زمزم، رئيس مجلس أمناء المؤسسة ، والمهندس أسامه، حسين عضو مجلس الأمناء، لبحث سبل التعاون بين الوزارة والمؤسسة لرعاية العمالة غير المنتظمة صحيا .
 
  يأتي ذلك إطار  تنفيذ توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي للحكومة بالعمل على توفير غطاء تأمينى للعمالة الحرة فى مصر بجميع فئاتها، واتخاذ إجراءات ومسارات تأمينية مكملة لـ "شهادة أمان" التى تم إطلاقها مؤخرًا.
 
 
 
قال الوزير: إن الوزارة تعكف حاليا لحصر وتسجيل العمالة غير المنتظمة على مستوى 27 محافظة حتى يتسنى عمل آلية لتصنيفهم، ووضع خطة لتشغيلهم بالتعاون مع المحافظين في جميع المحافظات، تمهيدا لتوفير الرعاية والحماية والمظلة التأمينية لهم بالتعاون مع الوزارات المعنية.
 
 
 
وأشار "سعفان" إلي أنه من المقرر أن  يتم توقيع بروتوكول تعاون مع مؤسسة "صناع الخير" الأسبوع الحالى لرعاية العمالة غير المنتظمة وأسرهم صحياً من خلال قوافل طبية تتكفل بها المؤسسة بالتنسيق مع مديريات القوى العاملة التابعة للوزارة بالمحافظات، على أن يتم البدء فى تنفيذ البروتوكول من أول إبريل المقبل، وسوف تتكفل المديريات بتوفير الأماكن للقوافل لتقديم خدمة الكشف الطبى على هذه العمالة وأسرهم مجانا.
 
 
 
وسوف تقوم مديريات القوى العاملة بالمحافظات  بعمل الدعاية اللازمة لتوعية العمالة للتوجه للأماكن المخصص للقافلة لإجراء الكشف اللازم ، فضلا عن تحمل نقل الحالات التى تحتاج إلى إجراء عمليات من قريتهم إلى القاهرة.
 
 

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