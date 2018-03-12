القوى العاملة تتعاون مع "صناع الخير" لتوفير الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة







كتب محمود راغب

وقع وزير القوى العاملة، محمد سعفان، اليوم الإثنين، بروتوكول تعاون مع مؤسسة صناع الخير للتنمية، ومثلها مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء المؤسسة، لتوفير الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة، من عمال البحر، والمناجم والمحاجر والملاحات، والمقاولات، والزراعة ، والصيد ، والموانئ ، فضلا عن العمالة الموسمية، فى ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توفير الرعاية اللازمة للعمالة غير المنتظمة .

وقال الوزير فى تصريحات صحفية عقب التوقيع : إن الوزارة ستقوم بالبدء فى تنفيذ القوافل الطبية فى المشروعات الكبرى بالعاصمة الإدارية الجديدة بالتنسيق مع الهيئة الهندسية للقوات المسلحة، موجها الإدارة المركزية للتشغيل بالوزارة بتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة خلال القوافل العلاجية، لتقوم بدورها بدفع قيمة شهادة "أمان للمصريين" من خلال البنوك الوطنية الأربعة، التى جاءت بمبادرة من الرئيس عبد الفتاح السيسى.

وأكد أن توجيهات الرئيس السيسى فيما يخص رعاية تلك الفئة من العمالة، كانت بمثابة استنفار لكل جهات الدولة، سواء حكومية أو خاصة أو مؤسسات المجتمع المدني لتقديم جميع سبل التعاون لرعاية تلك الفئة، مقدما الشكر لمؤسسة "صناع الخير" على مبادرتها بتوقيع بروتوكول التعاون مع الوزارة في هذا الشأن.

وأوضح "سعفان" أن الوزارة تقوم حاليا من خلال مديريات القوي العاملة التابعة لها ومكاتب العمل في جميع المحافظات بحصر واقعي للعمالة غير المنتظمة لعمل قاعدة بيانات متكاملة على المستوى الجغرافى والمهنى ، معربا عن أملة أن تكون القاعدة جاهزة بأرقام حقيقية لتلك العمالة فى نهاية مارس.

ودعا الوزير جميع الجهات والمؤسسات إلى تقديم مبادرات للتعاون مماثلة لمبادرة "صناع الخير" فيما يخص رعاية العمالة غير المنتظمة، مشيرا إلى أن هذه الفئة هى الأولى بالرعاية وتحتاج إلى تكاتف الجميع .

ومن جانبه قال مصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية أن دعم الرئيس السيسي كان بمثابة حافز لتقديم مزيد من التعاون والجهد لرعاية فئة العمالة غير المنتظمة ، مؤكدا أن المؤسسة ستقدم المساعدة في عمل قواعد البيانات الخاصة بهذه الفئة، باعتبارها تجوب جميع القرى والنجوع بدءاً بعشر محافظات في المرحلة الأولى من الحملة، تمهيدا لاستكمال باقي المحافظات مستقبلا .

وفي نفس السياق قال وزير القوي العاملة : إن البروتوكول يهدف إلى توسيع نطاق الاستفادة من مبادرة الرئيس السيسي لتشمل العمالة غير المنتظمة وأسرهم ، باعتبارهم من الفئات التى يناط بالوزارة رعايتهم ، حيث سيتم تنفيذ عدد من القوافل الطبية يكون مقرها مديريات القوى العاملة بالمحافظات المختلفة ، بهدف رفع الوعى الصحى لدى المواطنين من هذه العمالة وأسرهم فى القرى والنجوع بطرق الوقاية من الأمراض المسببة للعمى ، وتوفير العلاج الدوائي والجراحي للمستحقين منهم .

وأضاف أن الوزارة سوف تلتزم بتوفير، وتجهيز أماكن مناسبة لاستقبال القوافل الطبية التي تنفذها المؤسسة بمقار المديريات أو المناطق أو المكاتب التابعة لها بالمحافظات المستهدفة، وذلك لتمكينهم من تقديم الرعاية الطبية المطلوبة للمستهدفين

ومن جانبه قال "زمزم": إن مؤسسة صناع الخير للتنمية من مؤسسات المجتمع المدني، حيث تقوم بدور كبير في توفير الرعاية الصحية للمواطنين بالقرى والأحياء الأكثر احتياجا وذلك من خلال مبادرة "عنيك في عنينا " والتي تقوم المؤسسة من خلالها بتنفيذ عدد من القوافل الطبية بالمحافظات المختلفة بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين في القرى والنجوع بطرق الوقاية من الأمراض المسببة للعمى، وأهمية الكشف المبكر للحصول على فرص علاجية أفضل، وتوفير العلاج الدوائي والجراحي للمستحقين منهم ، وصولاً إلى إعلان مصر خالية من مسببات العمى بحلول عام 2020.

وأشار إلي أن الوزارة ستقوم بالاشتراك مع المؤسسة في تنفيذ حملات الدعاية والإعلان عن القوافل الطبية في نطاق المحافظات المستهدفة، وتوفير وسائل انتقال مناسبة لنقل الحالات المرضية التي تحتاج إلى عمليات جراحية ومرافقيهم إلى المستشفيات التي تحددها المؤسسة، فضلا عن التنسيق مع الجهات المعنية والأمنية في نطاق المحافظات المستهدفة ، لتيسير وتنظيم تعامل الفئات المستهدفة مع القوافل الطبية ، والعمل على ضمان استمرارها بسهولة ويسر .

وسوف يتم تخصيص منسق عمل ميداني من العاملين بمديرية القوى العاملة المعنية، فضلا عن الإدارة العامة للتشغيل بالوزارة ، للتواجد والتواصل المستمر مع القائمين على القافلة لتسجيل بيانات العمالة غير المنتظمة المستفيدة من هذه القوافل ، وإعداد حصر نهائي بفئات وأعداد المستفيدين .

وقال "زمزم" : إن مؤسسة صناع الخير للتنمية سوف تقوم بموجب البروتوكول بإعداد وتنفيذ عدد من القوافل الطبية يكون مقرها مديريات القوى العاملة بالمحافظات المختلفة ، بهدف رفع الوعي الصحي لدى المواطنين من فئة العمالة غير المنتظمة وأسرهم في القرى والنجوع بطرق الوقاية من الأمراض المسببة للعمى .



جانب من برتوكول تعاون القوى العاملة مع صناع الخير (1)







جانب من برتوكول تعاون القوى العاملة مع صناع الخير (2)







جانب من برتوكول تعاون القوى العاملة مع صناع الخير (3)







جانب من برتوكول تعاون القوى العاملة مع صناع الخير (4)







وزير القوى العاملة يتبادل الدروع مع رئيس أمناء صناع الخير (2)







وزير القوى العاملة يتبادل الدروع مع رئيس أمناء صناع الخير

وأضاف أنه سيتم بالاشتراك مع وزارة القوي العاملة في تنفيذ حملات الدعاية والإعلان عن القوافل الطبية في نطاق المحافظات المستهدفة ، وتوفير العلاج الدوائي والجراحي المجاني للمستحقين من الفئات المستهدفة، فضلا عن إجراء البحوث الاجتماعية المطلوبة عن الحالات المصابة لتحديد غير القادرين منهم .

ويستمر العمل بالبروتوكول لمدة 3 سنوات تبدأ من تاريخ التوقيع عليه ، وقابل للتجديد لمدد أخرى مماثلة تلقائيا ما لم يخطر احد الأطراف كتابتاً بعدم رغبته في التجديد على أن يكون ذلك قبل نهاية مدة البروتوكول بشهرين على الأقل .

أهدى وزير القوى العاملة، محمد سعفان، درع الوزارة، لمصطفى زمزم رئيس مجلس أمناء مؤسسة صناع الخير للتنمية، تقديرا لجهودهم الفعالة وتعاونهم مع الوزارة في تقديم الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة.

كما أهدى مصطفى زمزم للوزير درع المؤسسة تقديرا لدعمه ودوره البارز في رعاية عمال مصر بصفة عامة والعمالة غير المنتظمة بصفة خاصة.

جاء ذلك على هامش توقيع بروتوكول تعاون بين وزارة القوى العاملة، ومؤسسة صناع الخير للتنمية ، لتوفير الرعاية الصحية للعمالة غير المنتظمة ، من عمال البحر ، والمناجم والمحاجر والملاحات، والمقاولات، والزراعة ، والصيد ، والموانئ ، فضلا عن العمالة الموسمية ، من خلال القوافل الطبية تحت شعار "عنيك فعنيا" ، وذلك في ضوء توجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي بالعمل على توفير الرعاية اللازمة للعمالة غير المنتظمة.