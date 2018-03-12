"القوى العاملة" بالجيزة: قانون العمل الجديد يؤمن 25 مليون عامل بالقطاع الخاص







كتبت آية دعبس

قال عادل خليل، وكيل وزارة القوى العاملة الجيزة، إن قانون العمل الجديد سيكون لصالح عمال مصر فى القطاع الخاص، وسيحقق قدر من الأمان لـ 25 مليون عامل، مشيرًا إلى أن الرئيس عبد الفتاح السيسي هو الوحيد الذى اهتم بالعمالة غير المنتظمة، مضيفًا: تبادر وزارة القوى العاملة حاليًا بالتوعية بأهمية شهادة الأمان، ونطالب الجميع بأى مكتب للتشغيل لتسجيل اسمه بالاستمارات مجانًا للتأمين عليه صحيا والمنح".

وأضاف خليل، فى كلمته بمؤتمر الاتحاد العام لنقابات عمال مصر بالجيزة: "جميعنا لديه الحماس سواء عمال أو وكيل وزارة أو نواب، نعمل على خدمة مصر لأن الزعيم عبد الفتاح السيسى منذ توليه الرئاسة، أثبت أنه قادر على أن يكون زعيم للمنطقة العربية ككل، فى ظل ما تشهده المنطقة العربية من تحديات".

وأضاف :" نزولنا فى الانتخابات الرئاسية لا يوجد به مزايدات، خاصة أنه مازال أمامنا تحديات صعبة، وسنواجهها مع السيسي، والذي وقف على أول طريق الإصلاح لذا لابد من الوقوف خلفه لنصبح من أفضل الدول، بعدما تقدم علينا بعض الدول العربية، ولابد من النزول 26، 27، 28 لانتخاب السيسي".

وتابع: "كامل احترامنا لمرشح الرئاسة الثانى، لكننا نطالب الأحزاب بخلق أجيال كالرئيس عبد الفتاح السيسي، ليتمكنوا من قيادة الدولة المصرية فيما بعد على نهج السيسي".

فيما طالب عبد الله محجوب، عضو حملة الرئيس، الجميع بدعم الرئيس، والذى استجاب لمطالبات الشعب كاملا بتولى الرئاسة فى الفترة الأولى، قائلا: "اختار الرئيس الحلول الجراحية لعلاج مشاكل مصر، ويصبح الجميع سعيد، لكن بعد 10 سنوات نشكو مر الشكوى، لكن الرئيس واجه المشكلات التى نعانى منها منذ زمن بعيد، كثيرًا من القرارات السياسية وقد لا يدرك جميعنا إبعادها لكننا على يقين أنها لصالح مصر، ومن أبرز تلك القرارات ما حدث فى حقل ظهر والذى أكدت أكبر بيوت الخبرة العالمية حاجتها لـ5 سنوات منها، فى الوقت الذى تمسك الرئيس بالانتهاء منه خلال عامين فقط، وهو ما تم تنفيذه فعلا".