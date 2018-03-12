القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء فى حملة أمنية بالإسماعيلية







الإسماعيلية - صبرى غانم

تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسماعيلية، بالاشتراك مع مباحث المراكز والأقسام، من القبض على 5 متهمين بحوزتهم أسلحة بيضاء، بقصد الدفاع عن النفس فى حملة أمنية بالإسماعيلية.

تلقى اللواء محمد على حسين مدير أمن الإسماعيلية إخطارا من العميد أحمد عبد العزيز مدير مباحث الإسماعيلية، يفيد ضبط كل من المتهم "خالد.م.م" 30 عاما، عاطل مقيم دائرة قسم ثان الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "محمد.ع.ا" 19 عاما، طالب مقيم دائرة مركز الإسماعيلية، بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "محمود.خ.س" 23 عاما، عاطل مقيم عزبة حسين آدم، وبحوزته سلاح أبيض "سكين"، والمتهم "محمد.س.ع" 15 عاما، عاطل مقيم دائرة مركز أبو صوير، بحوزته سلاح أبيض "مطواة"، والمتهم "كاظم.ت.ر" 39 عاما، عاطل مقيم دائرة مركز القنطرة شرق، وبحوزته سلاح أبيض "مطواة".

وبمواجهة المتهمين بما أسفر عنه الضبط أقروا بحيازتهم للأسلحة بقصد الدفاع عن النفس، تم التحفظ على المتهمين والمضبوطات، وأخطرت النيابات المختصة لتتولى التحقيقات.