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القبض على فلاح طعن شقيقه بالمطواة بسبب الميراث بأولاد صقر فى الشرقية

الإثنين، 12 مارس 2018 08:12 ص
القبض على فلاح طعن شقيقه بالمطواة بسبب الميراث بأولاد صقر فى الشرقية اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية





الشرقية- فتحية الديب
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ألقى ضباط مباحث مركز شرطة أولاد صقر بالشرقية، اليوم الاثنين، القبض على فلاح طعن شقيقه بسلاح أبيض مطواة، بسبب الميراث وتم إحالته للنيابة العامة بأولاد صقر.
 
 
تلقى اللواء رضا طبلية مدير أمن الشرقية، اخطارا من اللواء محمد والى مدير المباحث الجنائية، يفيد بلاغا بوصول " ثروت م م ع" 32 سنة فلاح لمستشفى خاص بمدينة الزقازيق، مصابا بجرح نافذ بالصدر وتدهور بدرجة الوعى.
 
 
وبسؤال والده "محمد م ع " 64 سنة اتهم ابنه "تامر" 29 سنة فلاح بالتعدى على شقيقه بمطواة بسبب الخلاف على قطعة أرض بينهما "ميراث"  تم ضبط المتهم والسلاح المستخدم فى الواقعة وإحالته للنيابة العامة.
 
 
 
 
 

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