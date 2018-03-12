العربية للتصنيع والاستثمار يتفقان على دعم مبادرة تشغيل الشباب مع تحيا مصر

أكد الفريق عبد العزيز سيف الدين رئيس مجلس إدارة الهيئة العربية للتصنيع علي دعم كل جديد ومُبتكر للمشروعات الصغيرة لتشغيل الشباب وأشار سيف الدين إلي الإتفاق علي طرح سيارات مُتنقلة للأطعمة تتيح فرص عمل جديدة للشباب بالتعاون مع وزارة الإستثمار وصندوق تحيا مصر وتنفيذا لتوجيهات القيادة السياسية بفتح آفاق جديدة لمشروعات الشباب.

وأشارت الدكتورة سحر نصر وزيرة الاستثمار والتعاون الدولى إلى دراسة النماذج المتعددة للسيارات التى يتم طرحها للشباب علي أن تكون البداية بالعاصمة الإدارية الجديدة والمُحافظات الأكثر فقرا .

وأكدت وزيرة الاستثمار على ثقة القيادة السياسية فى إمكانيات الهيئة العربية للتصنيع وجودة المنتج النهائي من تلك السيارات مقارنة بمثيلاتها بتجارب الدول الأخري كان حافزا قويا للتعاون مع الهيئة .

وذكر عبد العزيز أن الهيئة العربية للتصنيع تمتلك بالفعل 3 نماذج من سيارات أطعمة الشباب بهذا المشروع.

جاء هذا خلال إجتماع الفريق عبد العزيز سيف الدين والدكتورة سحر نصر اليوم بمقر رئاسة الهيئة العربية للتصنيع لبحث سبل تعزيز التعاون وتنفيذ سيارات الأطعمة للشباب بالتعاون مع صندوق تحيا مصر .

وفي هذا الصدد، تجدر الإشارة إلي أن المرحلة الأولي لهذا المشروع تشمل عدد 2200 عربة متنوعة الأحجام لمحافظات الجمهورية , وهناك دراسة لإمكانية إضاءتها بالطاقة الشمسية .

وأشارت الدكتورة سحر نصر إلي أنه يتم حاليا بحث حل جميع العقبات هناك أن أنظمة سداد متنوعة تيسيرا للشباب ومنها التأجير فضلا عن أنظمة التأمين وبحث الشكل القانوني لتلك السيارات وفقا لقانون المرور المقرر إصداره .

وقد أكد الفريق عبد العزيز أن أننا بصدد تنفيذ عربات الأطعمة المتنقلة للشباب بالعاصمة الإدارية الجديدة كبداية لتفيل المزيد من مشروعات تشغيل الشباب.

وقد اكد مسئولي صندوق تحيا مصر وشركة مصر لريادة الأعمال علي تفعيل الخطوات الجادة لفتح فرص عمل جديدة للشباب من خلال مشروع سيارات الأطعمة المتنقلة بالتعاون مع الهيئة العربية للتصنيع ووزارة الإستثمار .