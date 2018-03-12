العراق: ضبط مخبأ للأسلحة والمتفجرات جنوبى بعقوبة فى محافظة ديالى

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أعلنت قيادة شرطة محافظة ديالى العراقية، اليوم الاثنين، عن ضبط مخبأ للأسلحة والمتفجرات جنوبى بعقوبة.

وقالت القيادة -فى بيان أوردته قناة (السومرية نيوز) الإخبارية- إنه على ضوء معلومات استخبارية ضبطت قوة أمنية من فوج طوارئ ديالى السابع ومركز شرطة التحرير مخزنا للأعتدة فى أحد الدور الفارغة فى منطقة التحرير جنوبى بعقوبة، مبينة أن المخزن يحتوى على قنبرتى هاون وصاروخين وقنابل يدوية، مشيرة إلى أنه تم رفع المواد دون وقوع إصابات.

وكانت قيادة شرطة ديالى ضبطت العديد من مخازن الأعتدة والمتفجرات خلال الأشهر الماضية فى مناطق متفرقة من المحافظة.

من ناحية أخرى، أعلن منسق التوصيات الدولية فى حكومة إقليم كردستان العراق ديندار زيباري، اليوم الاثنين، عن بدء عملية تسليم المعتقلين، من ضمنهم عناصر من تنظيم داعش، بين حكومتى الإقليم والمركز.

وقال زيبارى -فى بيان وفقا لقناة (السومرية نيوز) العراقية- إن حكومت الإقليم وبغداد بدأتا فى عملية تسليم المعتقلين، وخلال هذه العملية، سلم الإقليم للجهات المعنية فى الحكومة المركزية العديد من المعتقلين من مسلحى داعش، ولا تزال العملية مستمرة.

وأوضح زيباري، أنه "بحسب قرار محكمة تحقيق آسايش أربيل تم تسليم 277 معتقلا وفق قانون الإرهاب إلى محكمة تحقيق نينوى..كما تم إحالة 576 معتقلا آخر إلى محكمة تحقيق الرصافة ببغداد من خلال وزارة الداخلية العراقية".

وكان مسؤولون وبرلمانيون أعلنوا، فى وقت سابق، أن حكومة إقليم كردستان ترفض تسليم مسلحى تنظيم "داعش" المعتقلين لدى حكومة الإقليم إلى الجهات المعنية فى الحكومة الاتحادية.