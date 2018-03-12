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الإثنين، 12 مارس 2018 12:20 م
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العثور على جثث رضع فى زجاجات بمنزل باليابان

الإثنين، 12 مارس 2018 08:35 ص
العثور على جثث رضع فى زجاجات بمنزل باليابان الشرطة اليابانية -أرشيفية





رويترز
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قالت وكالة كيودو اليابانية للأنباء، اليوم الاثنين، إن عمال نظافة عثروا على جثث عدد من الرضع محفوظة فى زجاجات أثناء عملهم فى منزل يجرى تجديده بالعاصمة طوكيو، ولا يزال الحبل السرى متصلا ببعضهم.

وأضافت كيودو أن ثلاث أو أربع زجاجات عُثر عليها تحت أرضية المنزل المهجور منذ ثلاث سنوات والذى عاش فيه طبيب توليد يوما ثم اشتراه شخص ويقوم بتجديده.

وقالت الوكالة إن الجثث كانت محفوظة فى مادة تشبه الفورمالين على ما يبدو، مضيفة أن الشرطة تواصل التحقيق، وأحجمت الشرطة عن تأكيد تقرير الوكالة.

 

 


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