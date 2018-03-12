الصين: شبه الجزيرة الكورية تشهد تغييرات إيجابية







رويترز

قال يانغ جى تشى وهو أرفع دبلوماسى صينى، اليوم الاثنين، إن شبه الجزيرة الكورية تشهد تغييرات إيجابية وجهودا لإعادة عملية نزع السلاح النووى مجددا إلى مسار الحوار وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وصرح يانغ بذلك خلال اجتماعه مع تشونج يوى يونج رئيس مكتب الأمن القومى فى كوريا الجنوبية.