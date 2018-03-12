الصين: شبه الجزيرة الكورية تشهد تغييرات إيجابية

الصين: شبه الجزيرة الكورية تشهد تغييرات إيجابيةالإثنين، 12 مارس 2018 10:40 ص
الرئيس الصينى -أرشيفية
رويترز
إضافة تعليق
قال يانغ جى تشى وهو أرفع دبلوماسى صينى، اليوم الاثنين، إن شبه الجزيرة الكورية تشهد تغييرات إيجابية وجهودا لإعادة عملية نزع السلاح النووى مجددا إلى مسار الحوار وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.
وصرح يانغ بذلك خلال اجتماعه مع تشونج يوى يونج رئيس مكتب الأمن القومى فى كوريا الجنوبية.
إضافة تعليق
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة