video7
سوبر كورة
المرأة
photo7
parlmany
Ads
الإثنين، 12 مارس 2018 12:14 م
خالد صلاح
الرئيسية أخبار عالمية

الصين: شبه الجزيرة الكورية تشهد تغييرات إيجابية

الإثنين، 12 مارس 2018 10:40 ص
الصين: شبه الجزيرة الكورية تشهد تغييرات إيجابية الرئيس الصينى -أرشيفية





رويترز
إضافة تعليق

 قال يانغ جى تشى وهو أرفع دبلوماسى صينى، اليوم الاثنين، إن شبه الجزيرة الكورية تشهد تغييرات إيجابية وجهودا لإعادة عملية نزع السلاح النووى مجددا إلى مسار الحوار وفقا لقرارات مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة.

وصرح يانغ بذلك خلال اجتماعه مع تشونج يوى يونج رئيس مكتب الأمن القومى فى كوريا الجنوبية.

 

 


إضافة تعليق

موضوعات متعلقة..

مقالات الصحف.. مكرم محمد أحمد يتساءل هل يتصالح ترامب ورئيس كوريا الشمالية؟.. حمدى رزق يشيد بتبرع سيدة بذهبها لـ"تحيا مصر".. عماد أديب يتحدث عن مدة الرئاسة فى الصين.. وفاروق جويدة: تجاوزنا عنق الزجاجة

هيئة فرنسية تمنح قرية صينية قرض بقيمة 70 مليون يورو لتطوير تراثها

رسميًا.. برلمان الصين يلغى الحد الأقصى لولايات الرئاسة ويمنح "جين بينج" ضوءًا أخضر لـ"سلطة مدى الحياة".. نائبان من أصل 3 آلاف يرفضان.. 3 نواب يمتنعون عن التصويت.. والحكومة تغازل المجلس بقائمة الإنجازات

كوريا الجنوبية تطلع الصين واليابان على محادثاتها مع الشمال

نيويورك تايمز: قرارات ترامب حول التجارة وكوريا الشمالية تزيد نفوذ الصين

اخبار عالميه

عالم اخبار العالم اليوم

الصين

كوريا




لا تفوتك
بعد بيع "إينى" حصة جديدة من حقل ظُهر.. تعرف على أهم 10معلومات عن الصفقة

بعد بيع "إينى" حصة جديدة من حقل ظُهر.. تعرف على أهم 10معلومات عن الصفقة

فيديو.. أغنية تخرج "دفعة المونديال" بكلية طب القصر العينى تجتاح "فيس بوك"

فيديو.. أغنية تخرج "دفعة المونديال" بكلية طب القصر العينى تجتاح "فيس بوك"

حكم بثبوت صحة الزواج "العرفى" لسيدة بعد 12 سنة من إنكار زوجها

حكم بثبوت صحة الزواج "العرفى" لسيدة بعد 12 سنة من إنكار زوجها

5 إبريل المقبل.. أخر موعد لإجراء القرعة العلنية على أراضى الإسكان فى المدن الجديدة

5 إبريل المقبل.. أخر موعد لإجراء القرعة العلنية على أراضى الإسكان فى المدن الجديدة

البدري : لن أتخلي عن الأهلي ولا خلافات مع الخطيب

البدري : لن أتخلي عن الأهلي ولا خلافات مع الخطيب

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر

ننشر درجات الحرارة المتوقعة اليوم الإثنين بمحافظات مصر

لا توجد تعليقات على الخبر
اضف تعليق

تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة



مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
الرجوع الى أعلى الصفحة