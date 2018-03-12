الصناعات الغذائية: توقعات باستمرار هبوط الأسعار العالمية للسكر حتى مايو







كتبت: دانه الحديدى

أكد تقرير "الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية"، والصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، انخفاض الأسعار العالمية للسكر بنوعيه "الخام" و"الأبيض المكرر"، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، وسط توقعات باستمرار هبوط السعر حتى شهر مايو المقبل.

وأوضح التقرير، أن السعر العالمى للسكر الأبيض المكرر، انخفض من 370 دولارا للطن خلال شهر يناير، إلى 359 دولارا للطن خلال شهر فبراير، وسط توقعات باستمرار هبوط السعر إلى 357 دولارا للطن حتى شهر مايو 2018.

وبالنسبة للسكر الخام، انخفض سعر الطن من 308 دولارات خلال شهر يناير، إلى 295 دولارا خلال شهر فبراير، مع توقعات بوصول السعر إلى 283 دولارا بحلول مايو المقبل.