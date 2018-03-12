الصناعات الغذائية: توقعات باستمرار هبوط الأسعار العالمية للسكر حتى مايو

الصناعات الغذائية: توقعات باستمرار هبوط الأسعار العالمية للسكر حتى مايوالإثنين، 12 مارس 2018 06:04 م
سكر - أرشيفية
كتبت: دانه الحديدى
إضافة تعليق
أكد تقرير "الأسعار العالمية للسلع الاستراتيجية"، والصادر عن غرفة الصناعات الغذائية باتحاد الصناعات، انخفاض الأسعار العالمية للسكر بنوعيه "الخام" و"الأبيض المكرر"، خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين، وسط توقعات باستمرار هبوط السعر حتى شهر مايو المقبل.
وأوضح التقرير، أن السعر العالمى للسكر الأبيض المكرر، انخفض من 370 دولارا للطن خلال شهر يناير، إلى 359 دولارا للطن خلال شهر فبراير، وسط توقعات باستمرار هبوط السعر إلى 357 دولارا للطن حتى شهر مايو 2018.
وبالنسبة للسكر الخام، انخفض سعر الطن من 308 دولارات خلال شهر يناير، إلى 295 دولارا خلال شهر فبراير، مع توقعات بوصول السعر إلى 283 دولارا بحلول مايو المقبل.
إضافة تعليق
نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك
فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة