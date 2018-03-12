الصحة العالمية: ارتفاع وفيات الدفتيريا باليمن إلى 73







جنيف أ ش أ

أعلنت منظمة الصحة العالمية، اليوم الاثنين، ارتفاع الوفيات جراء مرض الدفتيريا فى اليمن، إلى 73 حالة، منذ أغسطس 2017.

وقالت المنظمة التابعة للأمم المتحدة - فى تقرير، أوردته قناة (العربية) الإخبارية - "إنه تم تسجيل هذه الحالات فى 20 محافظة من أصل 23، وفى 176 مديرية من أصل 333، حتى 10 مارس الجاري".

وأضاف التقرير أنه تم تسجيل 1294 حالة إصابة بهذا المرض فى تلك المحافظات، لافتا إلى أن محافظتى إب والحديدة، هما أكثر المحافظات التى انتشر فيها المرض.. مشيرا إلى وفاة حالة واحدة، وأكثر من 100 إصابة، فى أقل من أسبوعين.