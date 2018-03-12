الصحة: افتتاح مصنع "السرنجات" خلال 24 شهرًا لإنتاج 100 مليون سرنجة سنويًا (صور)







كتب وليد عبد السلام - تصوير حسن محمد

أكدت الدكتورة منال نور رئيس شركة خدمات الدم بفاكسيرا أن مصنع السرنجات ذاتية التدمير يستهدف تصنيع 50 مليون سرنجة ذاتية التدمير بتكلفة 100 مليون جنيه تستخدم فى التطعيمات، مؤكدة أن طاقة انتاج المصنع 100 مليون سرنجة سنويا وأن المصنع سيتم افتتاحه بعد فترة من 18 الى 24 شهرًا.

وقالت الدكتورة هبة والى، رئيس مجلس ادارة الشركة المصرية للامصال واللقاحات، خلال توقيع وزير الصحة عقد إنشاء مصنع السرنجات ذاتية التدمير، اليوةم الاثنين، إن الحقن الآمن مسألة مهمة للغاية، وأن الوزارة تسير فى طريق تعميم استخدامها فى منشآت وزارة الصحة، مؤكدة أن الحقن غير الآمن يتسبب فى وفاة 400 ألف حالة سنويا بسبب نقل العدوى.

فيما أضاف منير حداد، رئيس شركة أبوظبى للمستلزمات الطبية، أن الإمارات تقف إلى جوار مصر ونهضة مصر يمثل نهضة للوطن العربى كله، متابعا: "مصر قوية وقادرة على مجابهة التحديات المختلفة، وتسعى الى الارتقاء بالصناعة الوطنية فيما يتعلق بالصناعات الطبية".















































































