الشرطة البريطانية تفحص اشتباه بعبوة ناسفة داخل مبنى البرلمان (تحديث)الإثنين، 12 مارس 2018 04:47 م
الشرطة البريطانية
لندن (رويترز)
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قالت متحدثة باسم البرلمان البريطانى اليوم الاثنين، إن الشرطة تفحص اشتباه بعبوة ناسفة داخل مبنى البرلمان فى وستمنستر، وأضافت أنه تم تطويق المكان دون إجلاء أحد.
وأضافت المتحدثة فى بيان "نحن على علم بوضع يتعلق بمادة مثيرة للريبة تقوم شرطة العاصمة بفحصها، موضحه أنه "لم تحدث عملية إجلاء ولكن تم تطويق المنطقة المذكورة".
وقالت الشرطة البريطانية فى بيان اليوم الاثنين، إنه جرى نقل شخصين إلى المستشفى كإجراء احترازى خلال قيام محققين بفحص طرد مريب فى البرلمان.
وذكر البيان أن "ضباطا متخصصين موجودون فى الموقع ويجرى فحص الطرد"، وأضاف "وصلت خدمة إسعاف لندن ونقل شخصان، هما رجل وامرأة، إلى المستشفى كإجراء احترازى".
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