السيطرة على مشاجرة بالأسلحة البيضاء فى الإسكندرية

مشاجرة - أرشيفية
الإسكندرية - أسماء على بدر
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تمكنت الأجهزة الأمنية بمديرية أمن الإسكندرية من السيطرة على طرفى مشاجرة بالأسلحة البيضاء بمنطقة الرمل أول.
تلقى اللواء مصطفى النمر مساعد الوزير مدير أمن الإسكندرية بلاغا من مأمور قسم الرمل أول بوجود مشاجرة بين طرف أول "ا.ع.م" 39 سنة عامل مقيم بنى الأحمر دائرة قسم محرم بك قائد السيارة رقم 85057 مصابا بجرح قطعى "ح.ا.ع" 38 سنة صاحب شركة مقيم حى المهندسين، وطرف ثان "ع.هـ.ع" 22 سنة طالب، و"م.م.ا" مقيم منطقة العوايد (هارب)، وتمكنت وحدة مباحث ضباط القسم من ضبط طرفى المشاجرة عدا الأخير تحرر المحضر جنح الرمل أول.
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