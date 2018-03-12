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السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى البساتين دون إصابات

الإثنين، 12 مارس 2018 09:47 ص
السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى البساتين دون إصابات الحماية المدنية تسيطر على حريق شقة-أرشيفية





كتب عبد الرحمن سيد
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نجح رجال الحماية المدنية بالقاهرة فى السيطرة على حريق شب داخل شقة سكنية فى البساتين، انتقلت سيارات الإطفاء، وتمت السيطرة على النيران المشتعلة بالمكان بدون وقوع إصابات.
 

كانت غرفة عمليات نجدة القاهرة تلقت بلاغا يفيد بنشوب حريق فى إحدى الشقق السكنية فى البساتين، تم الدفع بـ 3 سيارات إطفاء وفرض كردون أمنى لمحاصرة النيران، ومنع خطر الامتداد لباقى المجاورات، وتم عملية إخماد الحريق.

 

 

 


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