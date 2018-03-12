السودان وروسيا سيوقعان اتفاقا لتطوير الطاقة النووية

السودان وروسيا سيوقعان اتفاقا لتطوير الطاقة النوويةالإثنين، 12 مارس 2018 08:01 م
الرئيس السودانى عمر البشير
الخرطوم (رويترز)
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قالت وكالة السودان للأنباء "سونا" اليوم الاثنين، إن السودان سيوقع "خارطة طريق" مع روسيا لبناء محطات للطاقة النووية أثناء زيارة وزير الكهرباء السودانى إلى موسكو.
وأضافت سونا أن وزير الموارد المائية والرى والكهرباء معتز موسى الذى غادر الخرطوم اليوم سيجتمع مع رئيس شركة الطاقة النووية الروسية المملوكة للدولة روساتوم.
تأتي الزيارة بعد أربعة أشهر من إبلاغ الرئيس السوداني عمر حسن البشير نظيره الروسي فلاديمير بوتين رغبته في بحث التعاون في الطاقة النووية مع روسيا.
ونقلت سونا عن المتحدث باسم الوزارة قوله إن الجانبين سيوقعان عددا من مذكرات التفاهم بما في ذلك خارطة طريق لتنفيذ "خطة تطوير المحطة النووية". ولم تذكر الوكالة المزيد من التفاصيل.
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