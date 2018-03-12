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السلطات اليونانية تتوعد باتخاذ "إجراءات جريئة" لفرض النظام فى الملاعب

الإثنين، 12 مارس 2018 11:34 ص
السلطات اليونانية تتوعد باتخاذ "إجراءات جريئة" لفرض النظام فى الملاعب الشرطة اليونانية - أرشيفية





رويترز
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أكدت السلطات اليونانية، اليوم الاثنين، أنها ستتخذ "إجراءات جريئة" لفرض الأمن والنظام فى الملاعب بعد نزول مالك نادى باوك إلى أرض الملعب وهو مسلح للاحتجاج على إلغاء هدف لفريقه فى مباراة لكرة القدم أمام أيك مطلع الأسبوع الحالى.

ونزل رجل الأعمال إيفان سافيديس وهو أحد كبار الأثرياء فى اليونان إلى الملعب خلال توقف المباراة أمس الأحد بعد أن ألغى الحكم جورجيوس كومينيس هدفا أحرزه لاعب باوك فرناندو فاريلا فى الدقيقة 89 من زمن المباراة عندما كانت النتيجة التعادل بدون أهداف.

ونزل سافيديس إلى الملعب برفقة حراس شخصيين وكان من الواضع أنه يحمل مسدسا رغم أنه لم يشهره خلال الحادث، وقال التلفزيون الرسمى إن حكم المباراة احتسب الهدف وأقر بفوز باوك بعد ذلك بنحو ساعتين.

وفى بيان مكتوب قال جورجيوس فاسيليديس نائب وزير الثقافة والرياضة إن "دخول إناس مسلحين ملاعب رياضية" مشهد يضر بصورة باوك وبصورة كرة القدم بصفة عامة.

وأضاف المسؤول اليونانى دون التطرق لمزيد من التفاصيل "مثل هذه الظواهر الغريبة تتطلب قرارات جريئة"، وقال التلفزيون الرسمى اليونانى إن أحد الخيارات المقترحة هو وقف مباريات الدورى المحلى الأول للعبة الشعبية.

وقال فاسيليديس "لن نسمح لأحد بأن يمنعنا من السير فى هذا الاتجاه حتى وإن تطلب الأمر اتخاذ قرارات جريئة بالتشاور مع الاتحاد الأوروبى لكرة القدم".

 

 


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