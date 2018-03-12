السفارة الروسية تتهم لندن بالتلاعب فى قضية تسمم العميل المزدوج

السفارة الروسية تتهم لندن بالتلاعب فى قضية تسمم العميل المزدوجالإثنين، 12 مارس 2018 06:56 م
الجاسوس الروسى
لندن (أ ف ب)
إضافة تعليق
اتهمت السفارة الروسية فى لندن الاثنين، الحكومة البريطانية بممارسة "لعبة بالغة الخطورة" فى طريقتها للتحقيق فى تسميم العميل الروسى المزدوج السابق سيرجى سكريبال فى انجلترا.
وقال المتحدث باسم السفارة فى بيان إن "سياسة الحكومة البريطانية الحالية تجاه روسيا تعتبر لعبة خطرة للغاية مع الرأى العام البريطانى" وأضاف "هذا يوجه التحقيق ضمن مسار سياسى عديم الجدوى، وينطوى على عواقب خطيرة طويلة الأجل على علاقاتنا الثنائية".
وتأتى هذه التصريحات وسط تكهنات من أن تتهم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى علنا موسكو بالوقوف خلف الهجوم بغاز الاعصاب فى وقت سابق فى مدينة سالزبرى بجنوب غرب بريطانيا.
إضافة تعليق
نيمار يسقط فى أسر "إمارة الإرهاب".. صحيفة إسبانية: النجم البرازيلى باقٍ فى سان جيرمان بأوامر تميم.. أمير قطر يعتبره"من أعمال السيادة"وملك للإمارة وليس للنادى الفرنسى.. ومعارض: هنطلع فلوس الشعب من عينك وعين أبوك
فى حفل توزيع جوائز iHeartRadio.. إيد شيران يحصد جائزة فنان العام بأغنية Shape Of You وتايلور سويفت أفضل فنانة.. لويس فونسى صاحب ديسباسيتو مطرب العام اللاتينى..ومصممو أزياء لبنان يسيطرون على السجادة الحمراء..صور
لا توجد تعليقات على الخبر
مشاركتك بالتعليق تعنى أنك قرأت بروتوكول نشر التعليقات على اليوم السابع، وأنك تتحمل المسئولية الأدبية والقانونية عن نشر هذا التعليق بروتوكول نشر التعليقات من اليوم السابع
تم أضافة تعليقك سوف يظهر بعد المراجعة