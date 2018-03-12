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الإثنين، 12 مارس 2018 09:19 م
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السفارة الروسية تتهم لندن بالتلاعب فى قضية تسمم العميل المزدوج

الإثنين، 12 مارس 2018 06:56 م
السفارة الروسية تتهم لندن بالتلاعب فى قضية تسمم العميل المزدوج الجاسوس الروسى





لندن (أ ف ب)
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اتهمت السفارة الروسية فى لندن الاثنين، الحكومة البريطانية بممارسة "لعبة بالغة الخطورة" فى طريقتها للتحقيق فى تسميم العميل الروسى المزدوج السابق سيرجى سكريبال فى انجلترا.

وقال المتحدث باسم السفارة فى بيان إن "سياسة الحكومة البريطانية الحالية تجاه روسيا تعتبر لعبة خطرة للغاية مع الرأى العام البريطانى" وأضاف "هذا يوجه التحقيق ضمن مسار سياسى عديم الجدوى، وينطوى على عواقب خطيرة طويلة الأجل على علاقاتنا الثنائية".

وتأتى هذه التصريحات وسط تكهنات من أن تتهم رئيسة الوزراء البريطانية تريزا ماى علنا موسكو بالوقوف خلف الهجوم بغاز الاعصاب فى وقت سابق فى مدينة سالزبرى بجنوب غرب بريطانيا.

 


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