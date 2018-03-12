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الزينى بعد انتخابه رئيسا لشعبة مواد بناء القاهرة: أزمة الأسمنت ستنتهى

الإثنين، 12 مارس 2018 04:03 م
الزينى بعد انتخابه رئيسا لشعبة مواد بناء القاهرة: أزمة الأسمنت ستنتهى شعبة مواد البناء





كتب: حسام الشقويرى
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فاز أحمد الزينى عضو مجلس إدارة غرفة القاهرة برئاسة شعبة مواد البناء لدورة جديدة تبدأ من مارس الجارى ولمدة 4 سنوات قادمة.
 
وجاء حمدى رضيوى ووجدي شحاته نائبين أول وثان، فى حين جاء عادل جابر سكرتيرا عاما للشعبة، وجاء اختيار مجلس إدارة الشعبة وهيئة مكتبها بالتزكية.
 
وقال أحمد الزينى، فى بيان اليوم، عقب إعادة تشكيل مجلس إدارة الشعبة، إن أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت ستنتهى خلال أيام قليلة فى ظل ترقب افتتاح مصنع أسمنت بنى سويف خلال أيام قليلة، وهو ما سيزيد من المعروض وبالتالى انخفاض ألاسعار.
 
ونوه الزينى إلى أن مصنع أسمنت بنى سويف سيتم افتتاحه بطاقة إنتاجية 20 ألف طن يوميا من خلال 6 خطوط إنتاج وتوفير 20 ألف فرصة عمل وسعر طن الأسمنت يصل إلى 750 جنيها، وهذا يعنى أن أزمة ارتفاع أسعار الأسمنت ستنتهى خلال أيام.
 
وأعلن الزينى تأييده ومبايعته الشعبة للرئيس عبد الفتاح السيسى لفترة رئاسة جديدة من أجل استمرار الاستقرار واستكمال المشروعات القومية التي يتم تنفيذها حاليا وستكون قاعدة لتنمية وتطوير الاقتصاد المصرى.
 

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