"الزراعة" ترفع الاستعدادات للدرجة القصوى لمواجهة الحشرة الجياشة







كتب عز النوبى

انتهت وزارة الزراعة واستصلاح الأراضى، من تنفيذ إجراءات احترازية للحد من دخول دودة الخريف الجياشة التى انتشرت فى 26 دولة أفريقية، وتهدد 100 محصولا من المحاصيل الاقتصادية فى القارة الافريقية منها الذرة والأرز، والقصب وفول الصويا ومحاصيل الاعلاف ومحاصيل الخضراوات، فيما اعتمدت الإجراءات على ضمان جاهزية الأجهزة الفنية والمعدات بالإدارة المركزية لمكافحة الآفات فى حالة الطوارئ لمنع وصول الحشرة إلى مصر، ضمن خطة الاستعداد للدرجة القصوى والتنسيق مع السودان لتبادل المعلومات والبيانات حول حركة الحشرة واتجاهها بالتعاون مع منظمة الأغذية والزراعة "فاو".

وقال الدكتور صفوت الحداد نائب وزير الزراعة لشئون الخدمات الزراعية والمتابعة، فى كلمته خلال الاجتماع الذى عقده فى ديوان عام الوزارة بحضور الدكتور محمد عبد المجيد، رئيس لجنة المبيدات، والدكتور ممدوح السباعى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات والدكتور شكر عبد السلام شكر والدكتور أحمد عبدالمجيد مدير معهد وقاية النباتات والدكتور على سليمان رئيس لجنة الصحة النباتية بوزارة الزراعة، إنه تم الاطمئنان إلى جاهزية المعدات والمبيدات والمصايد الضوئية التابع لمكافحة الآفات لرصد أية حشرات تصل إلى المناطق الحدودية، ومنها دودة الخريف الجياشة، لإصدار قرارات عاجلة للتعامل معها فى حالة وصولها إلى البلاد لحماية الإنتاج الزراعى المصرى.

وأضاف الحداد إنه تم استعراض الموقف من هذه الحشرة فى الدول المجاورة بالقارة الأفريقية، وخاصة السودان مشيرا إلى انه سيتم التنسيق بين وزارتى الزراعة فى مصر والسودان للإعداد لتسهيل استقبال وفد مصرى يضم خبراء من مكافحة الآفات ووقاية النباتات لتفقد مناطق الإصابة بالحشرة الجياشة فى عدد من الولايات السودانية القريبة من حدود مصر الجنوبية وخاصة ولايتى نهر النيل والولاية الشمالية ضمن خطة التنسيق المشترك بين البلدين لبحث الموقف وآليات التعامل.

ومن جانبه قال الدكتور ممدوح السباعى رئيس الإدارة المركزية لمكافحة الآفات، أن من المقرر قيام خبراء معهد وقاية النباتات بمركز البحوث الزراعية بفحص وتصنيف الحشرات التى تم جمعها بواسطة المصايد الضوئية بالمناطق الحدودية والبالغة 16 مصيدة فى محافظات اسوان توشكى وابوسمبل، والاقصر والبحر الاحمر وسوهاج وقنا، تمهيدا للتعامل الفورى مع نتائج التصنيف وفقا للآليات العاجلة لحماية الإنتاج الزراعى من مخاطر هذه الحشرة الخطيرة، فى ظل تكاثرها الشديد حيث تصل كميات البيض التى تضعها الإنثى ما يتراوح من 1500 – 2000 بيضة ويفقس البيض خلال 5 أيام فقط وتكون أكثر سرعة فى الطيران خلال ال5 أيام الاولى من الفقس.

وأضاف السباعى، أن خطورة هذه الحشرة تكمن فى دورة حياتها المتتالية والسريعة وتكاثرها الضخم، وتهديدها لأكثر من 100 محصولا تتغذى عليها خلال رحلتها فى مناطق الزراعة، وتشكل خطورة اكثر من خطورة الجراد الصحراوي، موضحا أن الحشرة تتغذى على محاصيل الذرة والارز والسورجم والكرنب والبنجر وفول الصويا والبرسيم والقطن والطماطم، ويكون الإنتقال عبر الإنتشار الطبيعى للحشرة أو مع المنتجات الغذائية وسجلت الحشرة فى 26 دولة أفريقية وتستكمل دورة حياتها خلال 30 يوما صيفا و 60 يوما فى الربيع والخريف وتستغرق 90 يوما فى الشتاء.