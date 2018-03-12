الرئيس اللبنانى يعرب عن أمله فى تحقيق مؤتمر "روما 2" النتائج المرجوة منه







بيروت (أ ش أ)

أعرب الرئيس اللبنانى العماد ميشال عون عن أمله فى أن يحقق مؤتمر (روما 2 ) الذى ينعقد بعد غد الأربعاء، فى العاصمة الإيطالية روما النتائج المرجوة منه من جانب توفير الدعم للجيش والقوات المسلحة اللبنانية كى تتمكن من الاستمرار فى قيامها بواجبها فى حفظ الأمن والاستقرار وبسط سلطة الشرعية على كل الأراضى اللبنانية.

واعتبر عون ـ فى تصريح اليوم ـ أن مشاركة الدول الشقيقة والصديقة والهيئات الدولية فى هذا المؤتمر تدل مرة أخرى على الثقة بلبنان والرغبة فى مساعدته على مواجهة التحديات المرتقبة ، لافتا إلى أن ما يعزز هذه الثقة التضامن الوطنى الواسع حول الجيش والمؤسسات الأمنية كافة التى تحظى بثقة جميع الأطراف السياسيين ودعمهم ، وأشار إلى أنه على رغم التباينات فى المواقف السياسية التى تظهر من وقت الى آخر إلا أنه لا يوجد خلاف بين اللبنانيين على أهمية الدور الذى يقوم به الجيش والمؤسسات الأمنية الأخرى.

وشدد الرئيس اللبنانى على أن ما سيصدر من قرارات وتوصيات عن مؤتمر روما سوف يعزز قدرات المؤسسات الأمنية كافة ، ولا سيما منها الجيش الذى يطالب لبنان بتزويده أسلحة نوعية تمكنه من آداء دوره من خلال الاستراتيجية الدفاعية الوطنية التى ستكون موضع بحث بين القيادات اللبنانية بعد الانتخابات النيابية فى شهر مايو المقبل والتى ستنبثق منها حكومة جديدة.

وشكر عون كل من ساهم فى تنظيم مؤتمر روما ولا سيما الدولة الإيطالية وسائر الدول والمنظمات الدولية المشاركة

جاء ذلك فى تصريحات للرئيس عون خلال عرضه اليوم التحضيرات الجارية لانعقاد مؤتمر روما فى لقاءين منفصلين ، الأول مع المنسقة الخاصة للأمم المتحدة فى لبنان السيدة برنيل داهلر كارديل والثانى سفير ايطاليا فى لبنان ماسيمو ماروتى.

من جانبها ، أشارت منسقة الأمين العام للأمم المتحدة الى أن الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو غوتيريش سوف يشارك فى مؤتمر روما على رأس وفد رفيع.